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сегодня, 12:56 0

Амурчане смогут написать всероссийский экологический диктант

Амурчане смогут написать всероссийский экологический диктант
Фото: экодиктант.рус

Жители Амурской области смогут написать экологический диктант. Ежегодное мероприятие пройдёт в течение двух дней, 15 и 16 ноября.

Диктант состоится в онлайн-режиме. Проверить свои знания в области экологии можно в указанные дни, зарегистрировавшись на портале экодиктант.ру.

Как сообщают организаторы, проект популяризует экологические знания среди различных слоёв населения. Он направлен на повышение уровня экологической грамотности.

«На портале представлены видеоуроки и полезные материалы, с помощью которых можно будет подготовиться к диктанту. В нём смогут принять участие жители со всех субъектов РФ, а также те, кто проживает за рубежом и владеет русским языком. В конце 2020 года будут определены лучшие регионы проведения экодиктанта», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

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#экология

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