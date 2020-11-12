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12ноября
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сегодня, 12:41 1

Благовещенская библиотека имена Чехова победила в номинации всероссийского конкурса

Благовещенская библиотека имена Чехова победила в номинации всероссийского конкурса
Фото: admblag.ru

Благовещенская молодёжная библиотека имени Чехова победила в одной из номинаций Всероссийского конкурса «Золотая полка».

Сотрудники библиотеки подготовили для конкурса лучшее эссе на тему «Эффективная работа с электронными ресурсами». Победителей конкурса объявили во время ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек, которое возглавила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. Участие в конкурсе приняли 102 библиотеки из 39 регионов страны, сообщает мэрия Благовещенска.

В качестве приза библиотека получила годовую подписку на электронную библиотечную систему «Университетская книга онлайн» на 100 тысяч рублей.

В начале октября заведующая муниципальной молодежной библиотекой имени А.П. Чехова Александра Бородина стала победительницей грантового конкурса. На средства гранта её команда планирует организовать на базе молодежной библиотеки образовательные курсы в сфере проектных технологий.

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#жизнь #конкурсы #культура

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    50 минут назад

    что за дурдом происходит с библиотеками, в одних типографии организуют, в других образовательные курсы в сфере проектных технологий.

    Может быть делом в библиотеках начнут заниматься прямым, не чушью маяться

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