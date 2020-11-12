Благовещенская библиотека имена Чехова победила в номинации всероссийского конкурса

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Благовещенская молодёжная библиотека имени Чехова победила в одной из номинаций Всероссийского конкурса «Золотая полка».

Сотрудники библиотеки подготовили для конкурса лучшее эссе на тему «Эффективная работа с электронными ресурсами». Победителей конкурса объявили во время ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек, которое возглавила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. Участие в конкурсе приняли 102 библиотеки из 39 регионов страны, сообщает мэрия Благовещенска.

В качестве приза библиотека получила годовую подписку на электронную библиотечную систему «Университетская книга онлайн» на 100 тысяч рублей.

В начале октября заведующая муниципальной молодежной библиотекой имени А.П. Чехова Александра Бородина стала победительницей грантового конкурса. На средства гранта её команда планирует организовать на базе молодежной библиотеки образовательные курсы в сфере проектных технологий.