Олег Имамеев занял первое место в медиарейтинге мэров Дальнего Востока

Составлен рейтинг первых лиц столиц субъектов ДФО за октябрь 2020 года. Мэр Благовещенска Олег Имамеев занял в нём первое место. Ещё в сентябре он располагался на третьем месте, а в августе лишь на седьмом. Это первый случай в истории рейтинга, когда мэр Благовещенска занимает в нём первое место.

До этого долгое время лидером рейтинга оставался Олег Гуменюк — мэр Владивостока, теперь он на втором месте. На третьем месте в рейтинге оказался глава столицы Еврейской автономии — Александр Головатый, мэр Биробиджана.

Медиарейтинг составили на основе почти 60 тысяч источников. В них вошли ТВ, радио, газеты и журналы, а также информагентства и интернет-СМИ.

Рейтинг составили на основе МедиаИндекса. Коэффициент высчитывали по влиятельности источника информации. Также учли характер упоминания кандидата в сообщении: позитивный, негативный или нейтральный. Не забыли посчитать какую роль играет участник в новости: главную или эпизодическую и есть ли в новости прямая речь героя.

За последнее время о мэре столицы Приамурья СМИ успели написать много материалов. В частности, рассказали о его инициативе установить в автобусах «Автоколонна 1275» боксы с масками. Ещё журналисты сообщали о выздоровлении мэра от COVID-19 и выходе с удалённой работы. И о его намерении переработать сеть автобусных маршрутов.