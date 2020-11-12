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12ноября
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сегодня, 12:26 5

Олег Имамеев занял первое место в медиарейтинге мэров Дальнего Востока

Олег Имамеев занял первое место в медиарейтинге мэров Дальнего Востока

Составлен рейтинг первых лиц столиц субъектов ДФО за октябрь 2020 года. Мэр Благовещенска Олег Имамеев занял в нём первое место. Ещё в сентябре он располагался на третьем месте, а в августе лишь на седьмом. Это первый случай в истории рейтинга, когда мэр Благовещенска занимает в нём первое место.

До этого долгое время лидером рейтинга оставался Олег Гуменюк — мэр Владивостока, теперь он на втором месте. На третьем месте в рейтинге оказался глава столицы Еврейской автономии — Александр Головатый, мэр Биробиджана.

Медиарейтинг составили на основе почти 60 тысяч источников. В них вошли ТВ, радио, газеты и журналы, а также информагентства и интернет-СМИ.

Рейтинг составили на основе МедиаИндекса. Коэффициент высчитывали по влиятельности источника информации. Также учли характер упоминания кандидата в сообщении: позитивный, негативный или нейтральный. Не забыли посчитать какую роль играет участник в новости: главную или эпизодическую и есть ли в новости прямая речь героя.

За последнее время о мэре столицы Приамурья СМИ успели написать много материалов. В частности, рассказали о его инициативе установить в автобусах «Автоколонна 1275» боксы с масками. Ещё журналисты сообщали о выздоровлении мэра от COVID-19 и выходе с удалённой работы. И о его намерении переработать сеть автобусных маршрутов.

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#Дальний Восток #мэрия

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    А обычным людям то, что с этого?

  • baili

    baili
    1 час назад

    У нас результат деятельности теперь по частоте мелькания в соцсетях определяют? Можно пару раз попиариться и достаточно? Путь результаты работы покажет, что дороги чистят для граждан, можно на улицу коньки не одевать. Что на отремонтированных дорогах асфальт не проваливается в 20й раз. Что во дворах ставятся тренажеры и детские площадки, и ждем ответа о законности перевода земель стадиона на Горького (Амурского металлиста) под застройку многоэтажек САР, которую недавно возглавлял.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    это важно!!! остальные показатели подтяните кроме смертности и переездах в другие города, Василий по тюбетейке настучит)))) чтобы не отнимал медиавнимание

  • 28ups

    28ups
    46 минут назад

    ну-у господин губернатор, конкурента готовите себе.

    Вона как избранник городской Думы блестит то везде)))

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    26 минут назад

    Ну, так то если сравнить с предедущей боярыней, которая с места не двигалась, Гаттаулович хоть суетиться.

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