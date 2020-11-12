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12ноября
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сегодня, 11:56 0

Доктор Мясников рассказал про эффективные способы лечения коронавируса дома

Доктор Мясников рассказал про эффективные способы лечения коронавируса дома
Фото: u-f.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в своем Telegram-канале про эффективные препараты для лечения коронавируса и предостерег от частых ошибок. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Мясников заметил, что в 90% случаев коронавирус протекает так же, как и обычное ОРЗ, поэтому при его лечении можно использовать интерфероны в виде капель в нос, а при высокой температуре следует принимать парацетамол.

Доктор советует при лечении от COVID-19 пить побольше воды, часто проветривать комнату, есть легкую, но калорийную пищу и использовать увлажнитель воздуха. Также будет полезны витамины D и C, а также препараты цинка.

Телеведущий также сообщил об основных ошибках, которые совершают россияне при лечении от коронавируса. Многие ошибочно считают эффективными при борьбе с COVID-19 антибиотики, которые на самом деле являются бесполезными против вируса.

Также врач предостерёг от приёма разжижающих кровь препаратов, которые показаны лишь тяжёлым больным. При самовольном приёме этих лекарств есть опасность получить кровоизлияние в мозг или желудочно-кишечные кровотечения.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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