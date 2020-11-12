Шимановская школа требует вернуть почти два миллиона рублей за недоделанное освещение на спортплощадке

Фото: мэрия Шимановска

Первая средняя общеобразовательная школа Шимановска обратилась с иском в арбитражный суд Амурской области. Образовательное учреждение требует вернуть почти два миллиона рублей за недоделанное освещение на спортплощадке.

Как говорится в исковом заявлении, школа заключила договор с подрядчиком. Работы по договору были оплачены в полном объёме, однако документы, подтверждающие выполнение, компания не предоставила. Вместо этого в школу направили ответ о невозможности выполнения работ в срок и предоставления документации из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Школа просит арбитражный суд взыскать с компании-подрядчика оплаченную по договору сумму в размере 1 950 789 рублей, а также штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 195 078,90 рублей.

Иск рассмотрят в предварительном судебном заседании 12 ноября, сообщает пресс-служба арбитражного суда.