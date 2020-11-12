В Бурятии цепной пес насмерть загрыз девочку

В Бурятии сторожевая собака насмерть загрызла шестилетнего ребенка, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.

Девочка проживала в частном доме с родителями. Семья характеризуется как благополучная. Известно, что ребёнок один играл во дворе дома. За несколько минут до трагедии отец девочки ушёл в гости к другу, а мать была дома и занималась домашними делами. По возращению домой, отец обнаружил дочь лежащей возле собачьей будки. Девочку сразу же доставили в больницу, но врачам не удалось её спасти. Как сообщают родители, собака никогда не нападала на ребенка. Сама девочка её не боялась и хорошо с ней контактировала.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия.

— Цепная собака всегда не предсказуема, у нее нарушена психика, по причине долгого сидения на цепи собака постепенно сходит с ума, что и делает ее миной замедленного действия. Цепной пес бывает опасен даже для собственных хозяев. Трагедия в Заиграево — тому очередное доказательство, — говорят в управлении Следственного комитета по Бурятии.

Напомним, 4 ноября в Петропавловске-Камчатском нашли тело восьмилетнего мальчика, изувеченное укусами стаи собак. Заместителю начальника муниципального казённого учреждения «Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского городского округа» предъявлено обвинение по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

В Амурской области проблема беспризорных собак тоже актуальна. До конца года в Благовещенске планируют открыть крупный межмуниципальный приют для животных. Он будет рассчитан на 250 мест постоянного пребывания.