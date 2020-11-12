Дочь Назарбаева оказалась владелицей знаменитого дома Шерлока Холмса в Лондоне

Как сообщает Times, в 2015 году дом на Бейкер-стрит принадлежал Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву, дочери и внуку бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Также известно, что Назарбаевым принадлежат ещё несколько зданий и земля между домами 215 и 237 на Бейкер–стрит. По данным издания, общая стоимость недвижимости около 140 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что 90% собственности на Бейкер-стрит принадлежало дочери президента Казахстана, а 10% — ее сыну Нурали Алиеву.

Times также напоминает, что в 2015 году расследование неправительственной организации Global Witness выяснило, что недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала бизнесмену Рахату Алиеву, отцу Нурали. Рахат Алиев был обвинен в измене, убийстве и организации преступной группы. В 2015 году он покончил с собой в австрийской тюрьме.