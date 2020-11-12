Алексея Чекункова представили коллективу Минвостокразвития России

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Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил нового министра Алексея Чекункова сотрудникам министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По словам Юрия Трутнева, Чекунков обладает необходимым опытом и компетенцией, сообщает пресс-служба полпреда.

— Мы вместе работали с ним в течение семи лет. Алексей Олегович возглавлял фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Поэтому новый министр хорошо разбирается в том, как работает весь механизм привлечения инвестиций на Дальнем Востоке, знаком с многими инвестиционными проектами, многим из них оказывал поддержку в своем предыдущем качестве, хорошо знает принципы работы инвесторов, разбирается в том, что необходимо для того, чтобы на Дальнем Востоке создавались новые предприятия, создавались новые рабочие места, росла экономика, — рассказал полпред.

Как сообщил Алексей Чекунков, в ближайшее время сформируют костяк новой команды.

— Министерство уже применяет все прогрессивные современные управленческие подходы, включая наработки из бизнеса. Мы хотим взять не только самое лучшее из уже сложившейся практики, но и добавить ещё один компонент — гибкость. Работа министерства должна быть похожей на деятельность лучших международных компаний в части общения с инвесторами, с нашими контрагентами. Министерство должно стать по-настоящему удобным партнёром для всех, — сообщил он.

По мнению министра, основное внимание будут уделять развитию социальной сферы.

— Невозможен экономический рост, невозможно насыщение предприятий квалифицированными кадрами, новыми смыслами и решениями без того, чтобы жители Дальнего Востока и Арктики чувствовали себя счастливыми и жили в комфортных благоприятных условиях, — сообщил Чекунков.

Напомним, Алексею Чекункову 40 лет. 9 ноября 2020 года Михаил Мишустин предложил кандидатуру Алексея Чекункова на должность главы Минвостокразвития. 10 ноября Госдума утвердила назначение. Подробнее о новом министре можно прочитать в нашем специальном материале.