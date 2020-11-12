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12ноября
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сегодня, 11:01 10

Возле Благовещенского педуниверситета нашли мёртвую косулю (18+)

Возле Благовещенского педуниверситета нашли мёртвую косулю (18+)

Сегодня утром возле здания Благовещенского государственного педагогического университета нашли мёртвую косулю. Как рассказал директор Института Конфуция Николай Кухаренко, тушу животного нашли около 9 часов утра.

«Похоже, собаки задрали», — предположил Николай Кухаренко.

Судя по фотографиям с места происшествия, косуля была совсем молодой. Каким образом дикое животное попало в центр города — пока неизвестно.

Как сообщили в полиции Благовещенска, сообщений в органы не поступало. Тем не менее полицейские выедут на место происшествия и устроят проверку.

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#животные #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    3 часа назад

    Если в самом центре города собаки задирают косулю, то что может произоити со студентами? И вероятно косуля из тех двух, что катались на льдине....

  • ЕленаР

    ЕленаР
    3 часа назад

    Дальше будут дети, как слабые и неспособные себя защитить

  • Барабака

    Барабака
    3 часа назад

    Косуля сама виновата - ходила в месте, охраняемом собаками

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    Откуда она могла прийти? Со стороны Зеи, Тайваня - нет. С Верхнеблаговещенска через весь город переть. С Китая?

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    кликая на каждую статью АИ, мне выскакивает реклама на весь экран!!!! кончатся косули, собаки займутся вами......))

  • DrDok

    DrDok
    2 часа назад

    Что за реклама? Если от РТК кликни не показывать больше.

  • Светлица

    Светлица
    2 часа назад

    Из Китая может ? Выше была новость что косули Амур переплывали , эта бедняжка может тоже переплыла и там погибла

  • кучум2010

    кучум2010
    1 час назад

    Этих собак людьми называют. Какие собаки!!! Когда собаки грызут кругом шерсть клоками летит. А здесь - где шерсть. Посмотрите откуда кровь бежит.Люди стреляли. Скорее всего животное было где-то в окрестностях Верхнеблаговещенского. Они там часто встречаются. Там подстрелили и косуля вдоль Амура дотянула до БГПУ и умерла.Уголовное дело надо возбуждать. Только сомневаюсь, что этих уродов найдут.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Да мигрируют сейчас косули. Вот на лед выбралась и принесло ее на льду до города течением. А собаки конечно загнали ее и загрызли. Надо собак уничтожать. Иначе они всю живность истребят

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Похоже из окна выбросилась.

    "Ученье - вот чума, ученость - вот причина"....

    А.Грибоедов

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