Возле Благовещенского педуниверситета нашли мёртвую косулю (18+)

Сегодня утром возле здания Благовещенского государственного педагогического университета нашли мёртвую косулю. Как рассказал директор Института Конфуция Николай Кухаренко, тушу животного нашли около 9 часов утра.

«Похоже, собаки задрали», — предположил Николай Кухаренко.

Судя по фотографиям с места происшествия, косуля была совсем молодой. Каким образом дикое животное попало в центр города — пока неизвестно.

Как сообщили в полиции Благовещенска, сообщений в органы не поступало. Тем не менее полицейские выедут на место происшествия и устроят проверку.