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12ноября
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сегодня, 11:24 1

В хабаровских больницах появятся экспресс-тесты на коронавирус

В хабаровских больницах появятся экспресс-тесты на коронавирус
Фото: khab-vesti.ru

В ближайшие 10 дней в медучреждения Хабаровска поступят экспресс-тесты на коронавирус. Тест показывает результат на месте за несколько минут.

Тестами планируют обеспечить все учреждения края. На Хабаровск забронировано около 30 тысяч штук.

Сейчас задержка в лабораторных исследованиях на коронавирусную инфекцию составляет несколько дней. В правительстве края уверены, что экспресс-тесты помогут сделать процесс оказания медицинской помощи более оперативным.

— Антиген — это прямой маркер коронавируса, который показывает, болеет ли на текущий момент времени человек. Терапевт, который приходит на вызов, при помощи экспресс-теста сможет исключить или установить коронавирусную инфекцию у пациента и назначить соответствующее лечение. Но при положительном тесте больному нужно будет подтвердить результат другим методом исследования, например, ПЦР, — рассказала Анна Кузнецова, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Хабаровского края.

Тесты поступили в Хабаровск из Южной Кореи. Препарат прошел лицензирование и внедряется по всей России. Новый вид исследования начнется с Хабаровска и позже появится во всех медицинских учреждения края, пишет khab-vesti.ru.

В Благовещенске горожанам тоже предлагают экспресс-тесты на дому. Такой тест можно сделать самостоятельно. Он показывает, болел ли человек коронавирусом. Узнать о болезни в текущий момент с помощью этого теста невозможно. В столице Приамурья его продают частные лица. Однако в эффективности такого исследования амурские медики сомневаются.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Фургалоимитатор подсуетил?

    А наш что может? Давать приказ выписывать недолеченых?

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