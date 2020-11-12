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12ноября
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сегодня, 10:10 0

Названа главная версия крушения самолёта ведущего НТВ

Названа главная версия крушения самолёта ведущего НТВ
Фото: m24.ru

Основная версия крушения самолёта Александра Колтового — техническая неисправность. В ходе осмотра воздушного судна установлено, что масляный бак был пуст. Об этом ТАСС сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Следователи изучили видеозаписи и показания очевидцев и установили, что в момент столкновения с землёй винт самолёта не работал, а в ходе дополнительного осмотра воздушного судна на месте происшествия выявлено, что масляный бак был пуст. В связи с этим приоритетной версией крушения самолёта Колтового является техническая неисправность воздушного судна.

Было установлено, что пилот самостоятельно заправлял самолёт топливом перед полётом, а по видеозаписям из аэродрома видно, что Колтовой не сразу смог запустить двигатель.

Сейчас следователи изучают данные о техническом обслуживании самолёта, а также записи переговоров пилота с диспетчером.

Александр Колтовой со спутницей на легкомоторном самолёте PiperSport 7 ноября совершал полёт с аэродрома Мячково в Рыбинск. Вскоре после взлёта у самолёта отказал и загорелся двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и совершил жёсткую посадку в поле, но пожар охватил машину полностью.

По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело.

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#происшествия

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