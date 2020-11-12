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12ноября
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сегодня, 10:23 0

В Приамурье специалистов в сёла привлекают выплатами и новой техникой

В Приамурье специалистов в сёла привлекают выплатами и новой техникой
Фото: amurobl.ru

В этом году для работы на селе в Амурской области хотят привлечь 19 молодых специалистов. Василий Орлов подчеркнул важность развития сельского хозяйства в регионе.

– Сельское хозяйство – одно из приоритетных направлений в регионе. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы привлечь работать в сёла молодёжь. Новые специалисты не только приходят на смену старым, но и доукомплектовывают штат сотрудников. Чтобы молодым аграриям хотелось переехать в село – мы создаём в них необходимые условия для жизни: благоустраиваем территории, строим детские и спортивные площадки, ремонтируем медицинские и образовательные учреждения. Что касается аграрного сектора, то ежегодно на сельхозпредприятиях области мы обновляем спецтехнику, чтобы специалисты работали на современном оборудовании, – объяснил Василий Александрович.

Всего для привлечения молодых специалистов в сёла Приамурья выделили 9,5 миллионов рублей. В рамках областного закона «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области» им положены выплаты. Это единовременное пособие в 150 тысяч рублей, а также ежемесячное денежное пособие в 7 тысяч рублей специалистам с высшим образованием и 5 тысяч рублей специалистам со средним профессиональным образованием.

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#губернатор #сельское хозяйство

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