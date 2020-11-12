В благовещенском ТРЦ «Острова» провели рейд по выявлению детей без сопровождения родителей

Комиссия по делам несовершеннолетних и представитель полиции провели 11 ноября первый рейд. С детьми, которые оказались без взрослых, провели ряд бесед и отправили по домам. Данная мера контроля принята в связи с выходом учеников на каникулы досрочно.

— На каникулы детей отправили досрочно, чтобы подростки меньше друг с другом контактировали, чтобы было меньше шансов заболеть и распространить заболевание. Поэтому мы обращаем внимание на то, чем заняты дети, контролируем, чтобы они не бродили по городу. Кроме этого, на особом контроле находятся и неблагополучные семьи. Меры направлены на предупреждение распространения инфекции, сохранение здоровья детей — прежде всего, – рассказала главный специалист отдела по делам несовершеннолетних администрации Благовещенска Лариса Литвиненко.

Контролировать ситуацию будут также службы безопасности торговых центров.

— На каждом из выходов стоят администраторы, которые контролируют поток входящих людей. Если у них возникают сомнения по поводу возраста посетителя, то они беседуют. В случае, если выясняется, что посетитель несовершеннолетний и без сопровождения родителей, то отправляют домой. В залах наши сотрудники также следят за этим. Также, конечно, мы продолжаем следить, чтобы все посетители были в масках. На постах дезинфекции у нас находится специальное оборудование, которое бесконтактно обеззараживает руки, — поделился старший смены службы безопасности ТРЦ «Острова» Илья Никитин.

Рейды по выявлению детей без сопровождения взрослых в торговых центрах продолжатся.