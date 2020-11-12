Тигр Гром оправдал своё имя: камеры зафиксировали грозный рык зверя

Гром — сын Бориса, тигра, выпущенного президентом на территории Приамурья, удивил дальневосточных учёных. Хищник попал в объектив фотоловушки и грозно порычал на камеру.

«Несмотря на имеющуюся у тигров репутацию заядлых "молчунов", им тоже иногда хочется выйти в лес и просто поорать. И иногда именно в этот момент рядом будет фотоловушка, которая всё это заснимет. Этот мат мы не стали запикивать!» — шутят специалисты центра «Амурский тигр» в инстаграм-аккаунте @amurtigercenter.

Гром «попался» в фотоловушку, установленную в заказнике «Журавлиный» в Еврейской автономной области. Специалисты, просматривая отснятые фото и видеокадры, обратили внимание на видео с участием молодого сына Бориса и Светлой. Камера запечатлела редкий момент — рычание тигра. Оказывается, услышать голос полосатого — явление редкое, это считается особой удачей исследователей.

— Даже ученые, проведшие в тайге многие годы и неоднократно сталкивавшиеся с хищником лицом к лицу, вряд ли могут похвастаться тем, что много раз слышали голос хозяина тайги. Но все как один признают, что, даже однажды услышав грозный рык зверя, можно запомнить его навсегда — настолько жуткий и пробирающий до костей звук он издает, совсем не похожий на «мяуканье» домашней кошки. Для мурлыканья мелкие кошки используют «аппарат», состоящий из тончайших подъязычных косточек, которые связаны между собой. Когда кошка начинает издавать мурчащие звуки, её голосовые связки сжимаются, вызывая резонанс в этих подъязычных косточках при вдохе и выдохе. У тигров подъязычные кости сверху защищены хрящами, поэтому не могут вибрировать, издавая характерный звук мурлыкания, следовательно «мяукать» тигры не могут. Тем не менее им доступен широкий спектр звуков. Что, к примеру, позволяет им имитировать рёв изюбра, чтобы приманивать к себе потенциальных жертв — других самцов-изюбров. Иногда делают это настолько профессионально, что на этот «зов» приходят неопытные охотники, которые не могут отличить рёв изюбря от имитации рёва тигром, — объясняет Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр».

Гром — сын возвращённых в дикую природу тигров Бориса и Светлой. Борю выпустили в дикую природу на территории Амурской области, в этом процессе принимал участие президент России Владимир Путин.

Гром живёт в заказнике «Журавлиный» и делит участок со своим отцом Борисом. Хищник часто отмечается на расставленных специалистами фотоловушках и, похоже, уже готов стать женихом тигрицы Филиппы. Тигр и тигрица посещают одни и те же места, где оставляют запаховые метки, возможно, друг для друга.

Недавно Борис, отец Грома, тоже отметился на фотоловушках. Он долгое время «прятался» от камер и попадал в объектив только ночью. И вот, наконец, учёные дождались его появления днём.

Этой осенью дальневосточная тайга лишилась двух тигров. Останки амурского тигра Павлика нашли в конце сентября в Свободненском районе Амурской области. В убийстве тигра подозреваются двое мужчин 25 и 23 лет. Предположительно, во время ночной охоты мужчины выстрелили в тигра. Вернувшись на следующее утро на то же место, мужчины увидели раненого Павлика и застрелили его.

Ещё одного погибшего тигра чуть позже нашли в Хабаровском крае.