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12ноября
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сегодня, 10:39 0

В Забайкалье будут судить предпринимателя, по вине которого погибли 19 человек

В Забайкалье будут судить предпринимателя, по вине которого погибли 19 человек
Фото: МЧС

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 19 человек в ДТП с пассажирским автобусом. Как сообщает управление генеральной прокуратуры Российской федерации в ДФО, 32-летний индивидуальный предприниматель предстанет перед судом.

Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц.

Как выяснило следствие, предприниматель должен был содержать автобус в технически исправном состоянии. Однако 1 декабря 2019 года автобус не прошёл предрейсовый техосмотр перед выездом из Сретенска в Читу. Из-за этого осталась незамеченной неисправность тормозной системы автобуса.

Во время движения не сработали тормоза задних правых колёс. Автобус занесло, он опрокинулся с моста через реку Куэнга. Погибли водитель и 18 пассажиров автобуса, ещё 19 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Владельца автобуса задержали на следующий день после трагедии.

Уголовное дело рассмотрит Сретенский районный суд Забайкальского края.

Среди погибших были двое детей. Их родители, семья военного из Приморья, выжили. Из-за траура перенесли открытие Дальневосточной ярмарки, которая проходила на Новом Арбате в Москве в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока».

Глава Приамурья Василий Орлов выразил соболезнования родным и близким погибших в Забайкалье.

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#ДТП #происшествия #суды #транспорт

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