Две трети жителей России в будущем году планируют сменить работу

Опрос проводился в ноябре 2020 года и затронул более чем 5 тысяч респондентов. По его итогам специалисты сервиса по поиску работы рассказали, что «58% россиян ожидают, что 2021 год будет для них тяжелым».

В рамках собеседования россияне поделились, что в будущем году планируют сменить работу (так ответило 43% жителей страны) или найти подработку (такой ответ дал 21% опрошенных). Кроме того, 18% россиян ответили, что планируют начать копить на будущее, а 14% наоборот, планируют совершить крупную покупку, например приобрести автомобиль или квартиру. В планах 11% респондентов на 2021 год стоит путешествие, о котором давно мечтали.

В поисках нового хобби находятся 9% респондентов. Улучшить свой уровень образования, а именно начать учить иностранные язык планируют 6% россиян. Такой же процент жителей страны хотел бы сесть на диету. О том, чтобы завести домашнее животное задумываются 2% опрошенных. В 9% случаев респонденты на вопрос о планах на 2021 год выбирали вариант «Другое». В нём россияне указывали что в следующем году планируют закрыть кредиты и ипотеки, завершить строительство дачи или ремонт в квартире, избавиться от вредных привычек.

А что вы планируете и ждете от 2021 года?