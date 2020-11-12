Ноябрьские постановки Амурского театра драмы не состоятся из-за эпидемии коронавируса

«В связи с эпидемической обстановкой в городе запланированные спектакли на ноябрь отменены. При изменении ситуации мы обязательно сообщим об этом», — сообщает на сайте театра руководство учреждения культуры.

Напомним, что ранее часть выступлений также не состоялось по причине ежедневного роста числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

По заверению руководства Амурского тетра драмы, приобретённые билеты можно сдать.