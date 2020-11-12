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12ноября
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сегодня, 09:56 0

Ноябрьские постановки Амурского театра драмы не состоятся из-за эпидемии коронавируса

Ноябрьские постановки Амурского театра драмы не состоятся из-за эпидемии коронавируса
Фото: Амурский театр драмы

По причине сложной эпидемиологической обстановки все запланированные на ноябрь спектакли Амурского тетра драмы отменены.

«В связи с эпидемической обстановкой в городе запланированные спектакли на ноябрь отменены. При изменении ситуации мы обязательно сообщим об этом», — сообщает на сайте театра руководство учреждения культуры.

Напомним, что ранее часть выступлений также не состоялось по причине ежедневного роста числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

По заверению руководства Амурского тетра драмы, приобретённые билеты можно сдать.

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#коронавирус #культура

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