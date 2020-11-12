Выбор читателей за 11 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 11 ноября.

Следуя новым рекомендациям Минздрава, амурские врачи начали выписывать пациентов с коронавирусной инфекцией, не дожидаясь отрицательного теста на коронавирус. Главное, чтобы у пациента была положительная динамика течения болезни.

7 ноября в авиакатастрофе в Подмосковье погиб ведущий программы «Звезды сошлись» Александр Колтовой. Вместе с ним погибла его спутница Наталья Климова. «Экономика сегодня» рассказала, что известно о девушке.

В среду, 11 ноября, Арбитражный суд Амурской области начал рассматривать дело о продаже местным ювелирным магазином подделок. Инициатором разбирательства выступил Роспотребнадзор.

Региональные власти приняли решение развернуть 140 новых коек для коронавирусных больных на базе хирургического корпуса Благовещенской городской клинической больницы. Развёртывание госпиталя в роддоме пока решили отложить.