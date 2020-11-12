Выбор читателей за 11 ноября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 11 ноября.
Амурчан с COVID-19 начали выписывать, не дожидаясь отрицательных тестов
Следуя новым рекомендациям Минздрава, амурские врачи начали выписывать пациентов с коронавирусной инфекцией, не дожидаясь отрицательного теста на коронавирус. Главное, чтобы у пациента была положительная динамика течения болезни.
Что известно о спутнице Колтового, погибшей вместе с ним в авиакатастрофе
7 ноября в авиакатастрофе в Подмосковье погиб ведущий программы «Звезды сошлись» Александр Колтовой. Вместе с ним погибла его спутница Наталья Климова. «Экономика сегодня» рассказала, что известно о девушке.
В Приамурье ювелирный магазин судят за продажу подделок
В среду, 11 ноября, Арбитражный суд Амурской области начал рассматривать дело о продаже местным ювелирным магазином подделок. Инициатором разбирательства выступил Роспотребнадзор.
Открытие инфекционного госпиталя в роддоме Благовещенска откладывается
Региональные власти приняли решение развернуть 140 новых коек для коронавирусных больных на базе хирургического корпуса Благовещенской городской клинической больницы. Развёртывание госпиталя в роддоме пока решили отложить.
Просмотров всего: 9