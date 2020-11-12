Амурчанка попала в топ-6 на всероссийских соревнованиях по бодибилдингу

Накануне в Красноярске прошел всероссийский чемпионат по бодибилдингу. В соревнованиях приняли участие почти 300 сильнейших атлетов из 50 регионов страны. В топ-6 номинации «Фитнес-бикини» попала спортсменка из Амурской области Ануш Гаспарян.

Девушка активно тренируется с 2018 года и неоднократно занимала призовые места на дальневосточных соревнованиях. В этом году по настоянию тренера она подала заявку на всероссийский конкурс и сразу успешно. Хотя изначально Ануш пробовала потренироваться ради интереса, но с каждым сезоном чувствовала себя более уверенно на сцене.

— Важна не только форма, очень важно красиво себя подать, свой образ (причёску, макияж, купальник – Прим.ред.). Я долго училась позировать, изначально не получалось от слова «совсем». От одной позиции немело всё тело, непонятно, как раскрывать спину, невозможно стоять на каблуках, а ещё нужно улыбаться и показывать своё изящество, — поделилась Ануш.

Планировалось, что чемпионат России пройдет весной этого года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы — соревнования сначала отменили, а потом перенесли на осень. Из-за этого произошла небольшая накладка. 10 октября Ануш выступила на чемпионате Приморского края, где попала в топ-5. После, практически без перерыва, девушка отправилась на новый чемпионат.

— Конечно, немного тяжело после одних соревнований готовиться, держаться и тренироваться сразу для других. Было очень страшно и интересно одновременно. И тут понеслось: прилёт в город Красноярск, сборы, регистрация, грим, макияж, причёска, выдача номерков, волнительная пауза и мой выход, на который даётся всего 15 секунд. За эти секунды ты должна показать себя. Вообще красивую форму сделать недостаточно, эту конфетку нужно ещё вкусно преподнести, — рассказала девушка.

По словам Ануш, ожидание решения жюри чемпионата показалось ей вечностью.

— Когда всех сравнивают, а ты стоишь, напрягая каждую свою мышцу, с улыбкой на лице и подаёшь вид лёгкости. И так это длится примерно минут 20. А потом всё было как в тумане, спустя время вызывают только топ-6 твоей категории и награждают, называя номер, — объяснила девушка.

В итоге её номер назвали, она стала шестой.

— Многие думают, что спорт учит побеждать, на самом деле он учит проигрывать. С достоинством принимать поражение, анализировать свои ошибки, прикладывать максимум усилий, чтобы подобное не повторилось. Люди видят только красивую картинку — готовый результат, но не видят твои усилия в тренажерном зале, не видят тот вложенный труд, который стоит за этим. Я поняла, что могу больше, лучше. Поэтому только вперёд за новыми победами! Я очень счастлива! — поделилась девушка своими впечатлениями от победы в большом чемпионате.