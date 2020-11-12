Из-за коронавируса в Москве решено отменить все массовые новогодние мероприятия

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Российская столица в этом году останется без новогодних ярмарок и гуляний. Их решили отменить в связи с большим ростом заболеваемости коронавирусом.

В прошлый новый год в российской столице работали порядка сорока различных площадок. Главные праздничные мероприятия проходили на Манежной и Красной площадях. Мэрия города тогда сообщала, что прошлогодний новогодний фестиваль побил рекорд по продолжительности и количеству посетителей: в праздничных гуляниях приняли участие более 26 миллионов человек.

Теперь же массовые скопления людей — это новый риск массового заражения коронавирусом, все гуляния отменяют. К тому же в ближайшие недели городские власти ждут ухудшения ситуации с коронавирусом. Из-за пандемии под запретом теперь и рождественские базары и фестивали, сообщает «РБК».

В Амурской столице пока к Новому году готовятся. Никаких распоряжений по поводу отмены массовых гуляний или других праздничных мероприятий не поступало.