Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:07 0

Из-за коронавируса в Москве решено отменить все массовые новогодние мероприятия

Из-за коронавируса в Москве решено отменить все массовые новогодние мероприятия
Фото: https://pixabay.com/

Российская столица в этом году останется без новогодних ярмарок и гуляний. Их решили отменить в связи с большим ростом заболеваемости коронавирусом.

В прошлый новый год в российской столице работали порядка сорока различных площадок. Главные праздничные мероприятия проходили на Манежной и Красной площадях. Мэрия города тогда сообщала, что прошлогодний новогодний фестиваль побил рекорд по продолжительности и количеству посетителей: в праздничных гуляниях приняли участие более 26 миллионов человек.

Теперь же массовые скопления людей — это новый риск массового заражения коронавирусом, все гуляния отменяют. К тому же в ближайшие недели городские власти ждут ухудшения ситуации с коронавирусом. Из-за пандемии под запретом теперь и рождественские базары и фестивали, сообщает «РБК».

В Амурской столице пока к Новому году готовятся. Никаких распоряжений по поводу отмены массовых гуляний или других праздничных мероприятий не поступало.

Просмотров всего: 534

#коронавирус #жизнь #Новый год #праздники

распечатать


Общество

Две трети жителей России в будущем году планируют сменить работу
Коронавирус

Ноябрьские постановки Амурского театра драмы не состоятся из-за эпидемии коронавируса
Коронавирус 16

Мэр Благовещенска побывал в «красной зоне» инфекционного госпиталя
Спорт 2

Амурчанка попала в топ-6 на всероссийских соревнованиях по бодибилдингу
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь