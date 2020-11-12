В Мазановском районе браконьеры с тепловизором застрелили рысь

В Приамурье недалеко от села Сапроново Мазановского района ночью браконьеры застрелили рысь. Факт незаконной охоты установили служащие управления по охране животного мира области.

Сотрудники обнаружили на снегу следы автомобиля. Они двинулись по ним и услышали выстрел, а вскоре нашли тушу застреленной рыси. По данному факту ведётся разбирательство.

— Поскольку добычу бросили, а света фар специалисты не заметили, то можно предположить, что нарушители использовали тепловизор. Инцидент точно такой же, как браконьерская охота, в которой погиб амурский тигр. Амурчане не делают никаких выводов и продолжают стрелять «вслепую», не видя своей цели. В итоге животные погибают напрасно. Однако ответственность за незаконную добычу нести всё равно придётся. Зачастую последствия для браконьеров тяжёлые, — отметил начальник отдела охраны правления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.