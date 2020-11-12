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12ноября
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сегодня, 08:33 4

В Мазановском районе браконьеры с тепловизором застрелили рысь

В Мазановском районе браконьеры с тепловизором застрелили рысь
Фото: pixabay.com

В Приамурье недалеко от села Сапроново Мазановского района ночью браконьеры застрелили рысь. Факт незаконной охоты установили служащие управления по охране животного мира области.

Сотрудники обнаружили на снегу следы автомобиля. Они двинулись по ним и услышали выстрел, а вскоре нашли тушу застреленной рыси. По данному факту ведётся разбирательство.

— Поскольку добычу бросили, а света фар специалисты не заметили, то можно предположить, что нарушители использовали тепловизор. Инцидент точно такой же, как браконьерская охота, в которой погиб амурский тигр. Амурчане не делают никаких выводов и продолжают стрелять «вслепую», не видя своей цели. В итоге животные погибают напрасно. Однако ответственность за незаконную добычу нести всё равно придётся. Зачастую последствия для браконьеров тяжёлые, — отметил начальник отдела охраны правления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    "— Поскольку добычу бросили, а света фар специалисты не заметили, то можно предположить, что нарушители использовали тепловизор." А можно предположить, что это специалисты-егеря сделали....или марсиане....

  • Монстриха

    Монстриха
    1 час назад

    человека б на место рыси

  • foxik62

    foxik62
    22 минуты назад

    Пока не будет езоговорочной конфискации

  • foxik62

    foxik62
    20 минут назад

    Пока не будет безоговорочной конфискации транспорта и оружия вместе с тепловизорами и пожизненно запрет владения оружием, толку не будет

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