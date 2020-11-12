Причины и последствия: в амурском управлении МЧС рассказали о пожарах этого года

В Амурской области зарегистрировали почти на тысячу меньше пожаров чем в прошлом году. Замначальника главного управления МЧС области Сергей Чебыкин рассказал о том, что становится причиной возгорания. С наступлением холодов необходимо следить за исправностью отопления и электроприборов, а также напоминать детям правила безопасности.

— С начала года в Приамурье уменьшается количество пожаров. За 10 месяцев в области зарегистрировано 3843 возгораний — это почти на тысячу меньше, чем в прошлом году. Но вот последствия пожаров в этом году тяжелее. А финансовый ущерб превысил 125 миллионов рублей — на 20 процентов больше прошлого года, — рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин.

Также он отметил, что в сравнении с прошлым годом в пожарах спасено больше людей — 124, погибло 64 человека. Чаще всего пожары происходят в жилом секторе. Таких пожаров зарегистрировано 733, уничтожено более 200 строений, ещё 841 строение повреждено. Зарегистрировано меньше автомобильных возгораний — 118, 40 автомобилей не подлежат восстановлению.

— В последние недели пожарным области чаще приходится тушить автомобили и гаражи. Это связано с различными способами подогрева автомобилей, которые используют автовладельцы. Они включают электрообогреватели и печи, что повышает риск пожара при неисправности электропроводки, — отметил Сергей Чебыкин.

Также Чебыкин рассказал про основные причины пожаров. Ими становятся неосторожное обращение с огнем (таких произошло 1673), в том числе по вине курильщиков. На втором месте — нарушение эксплуатации электрооборудования, таких больше трёхсот. Больше сотни пожаров произошло из-за неправильной эксплуатации печей отопления.

— Перед наступлением холодов необходимо привести в порядок отопительные печи. Неисправности — устранить. Например, заделать трещины в кладке, закрепить и убедиться, что дверка топки плотно прилегает к печи, а также проверить предтопочный лист. Затем нужно проверить электронагревательные приборы, их исправность, состояние проводов, вилок и розеток. Не забывать выключать приборы из сети и беречь от детей. А также напоминать детям правила пожарной безопасности, — поделился специалист.

Также он отметил, что владельцам частных подворий стоит убрать с территории мусор и сухую траву. Осенью в области провели профилактические рейды «Месячник безопасности», «Огонь и дети», а также «Отопление». Главная их задача — напомнить амурчанам правила пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Напомним, что человеческая халатность может привести к смерти. Недавно в Белогорске в пожаре погибли двое мужчин, а в Еврейской автономии в горящем доме обнаружили тела трёх погибших.