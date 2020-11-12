Банки просят продлить срок перехода на российское программное обеспечение ещё на шесть лет

Российские банки снова попросили Центробанк отложить переход на отечественный софт и оборудование на шесть лет. Минцифры ранее уже продлевало переход на три года. Специалисты считают, что резкий переход окажется финансово затратным — около 700 миллиардов рублей. Также он скажется на безопасности информации и качестве обслуживания населения банками. Сейчас доля иностранного ПО и IT-оборудования составляет 85 процентов.

Минцифры планировало перевести объекты на использование отечественного ПО и оборудования с 2021 и 2022 года соответственно. Но банки предупредили, что ускоренный переход создаст перебои в системе. Поэтому по указу президента сроки отложили на 2024 и 2025 года, сообщает РБК.

Напомним, в 2018 году вступил в силу закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры». Объектам КИИ присвоили одну из трёх категорий в зависимости от ущерба при хакерской атаке. Их владельцы должны подключиться к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). А затем передавать в неё информацию обо всех инцидентах. За нарушение правил эксплуатации предусмотрена уголовная ответственность.

Зарубежное ПО и оборудование можно использовать только если для них нет отечественных аналогов. И только при согласовании с Минцифры и Минпромторгом. План перехода владельцы КИИ должны утвердить до 1 июля 2021 года, сообщает РБК.

— Необходимость затрат повлияет на качество услуг банков населению. Сокращение капитала банков приведёт к сокращению размера кредитования на сумму от пяти до семи триллиона рублей. Это негативно отразится на экономике страны, — говорят в представители банковской ассоциации.

На российском рынке отсутствуют полные аналоги иностранного ПО и оборудования. Они должны соответствовать требованиям по функционалу и информационной безопасности.

— Очень сложно одной стране создать свою альтернативу тому, чем пользуется весь мир. Необходимо догнать и перегнать мировых лидеров по созданию ПО и серверной инфраструктуры, — считает генеральный директор дата-центров Oxygen Павел Кулаков.