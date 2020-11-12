Гороскоп 12 ноября: Ракам нужно планирвать будущее, а Дев ждёт сюрприз

Восход Солнца: 07:39

Заход Солнца: 16:48

Солнце в Скорпионе.

Овен. Вы сможете улучшить своё финансовое положение. Будьте уверены в себе, активны, динамичны — это принесёт вам удачу в делах.

Телец. Займитесь духовным совершенствованием, сходите в храм. Проведите время с любимым человеком, отвлекитесь от повседневностеи и бытовых мелочей.

Близнецы. Сегодня будет удачна торговля, сделки с недвижимостью. Устрпойте шоппинг — купите себе украшение или драгоценность.

Рак. Займитесь продумыванием и планированием своего будущего. Приключения и экстравагантные поступки лучше отложить до будущих времён.

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Лев. Работы будет много, поэтому настройтесь на деловой лад. Правильный настрой поможет вам не только справиться с делами, но получить от этого удовольствие.

Дева. Будьте требовательны к окружающим и самому себе. Оптимизм и упорство помогут добиться успеха в делах. Ждите хорошие известия или сюрприз.

Весы. Профессиональная жизнь потребует от вас максимальной отдачи. Не принимайте близко к сердцу жизненные проблемы. Займитесь творчеством, покупками.

Скорпион. Будьте внимательны и осторожны. Сегодня хороший день для отдыха, смены обстановки. Появится возможность реализовать важные планы.

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Стрелец. Вы будете видеть прибыль там, где остальные её пропустят. Вы сможете вдохнуть новую жизнь в совсем, казалось бы, безнадёжные проекты.

Козерог. Вам предстоит решение серьёзных задач. Хороший день для вступления в брак, семейных отношений. Новые знакомства пойдут на пользу.

Водолей. Будьте готовы к разговору с начальством. Во второй половине дня ощутите поддержку близких людей. Подумайте над новой тактикой поведения.

Рыбы. Следите за своим здоровьем и питанием. Сегодня у вас есть шанс обзавестись влиятельными знакомствами. Постарайтесь побольше отдыхать.

Астролог: Вальдемар Небоходцев