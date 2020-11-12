«Наш Подкаст»: Павел Ткаченко
Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, делают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Приятного прослушивания.
Выпуск № 15 – экс-благовещенец, человек с очень приятным голосом.
озвучка/радио/ТНТ/музыка
00:00:40 - О голосе, дикторах и актёрах дубляжа.
00:19:20 - Про радио. Как туда попал Павел и чем занимался.
00:27:20 - Попытки переехать в западную часть России.
00:30:00 - Работа в Comedy Club Production на кастингах.
00:32:50 - Приколдесы с кастингов. Танцы. Песни. Comedy Баттл.
00:44:00 - Еще немного о работе в Comedy Club Production.
00:46:10 - Продолжение истории про переезд в Мск.
00:48:00 - Карантин.
00:50:00 - Проект «Ткач и Марта».
00:53:10 - Победа в конкурсе «Авторадио», 1 000 000 рублей и смс-голосования.
00:57:30 - Развитие местных музыкантов.
01:00:10 - Трибьют-группы известных коллективов.
01:04:30 - Посещение концертов, возраст музыкантов, отдача, звучание и многое другое.
01:19:20 - Про RHCP.
01:23:30 - Что еще слушает Павел.
01:28:00 - Тут мы просим Павла что-нибудь исполнить для наших слушателей.
01:32:00 - БОНУС ОТ ПАВЛА.
01:34:40 - Финальная мысль.
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Алексей: @alexey_riman
Виктор: @polevikovitya
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