«Наш Подкаст»: Павел Ткаченко

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, делают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Приятного прослушивания.

Слушайте nashpodcast #15. Павел Ткаченко. на Яндекс.Музыке

Выпуск № 15 – экс-благовещенец, человек с очень приятным голосом.







озвучка/радио/ТНТ/музыка

00:00:40 - О голосе, дикторах и актёрах дубляжа.



00:19:20 - Про радио. Как туда попал Павел и чем занимался.



00:27:20 - Попытки переехать в западную часть России.



00:30:00 - Работа в Comedy Club Production на кастингах.



00:32:50 - Приколдесы с кастингов. Танцы. Песни. Comedy Баттл.



00:44:00 - Еще немного о работе в Comedy Club Production.



00:46:10 - Продолжение истории про переезд в Мск.



00:48:00 - Карантин.



00:50:00 - Проект «Ткач и Марта».



00:53:10 - Победа в конкурсе «Авторадио», 1 000 000 рублей и смс-голосования.



00:57:30 - Развитие местных музыкантов.



01:00:10 - Трибьют-группы известных коллективов.



01:04:30 - Посещение концертов, возраст музыкантов, отдача, звучание и многое другое.



01:19:20 - Про RHCP.



01:23:30 - Что еще слушает Павел.



01:28:00 - Тут мы просим Павла что-нибудь исполнить для наших слушателей.



01:32:00 - БОНУС ОТ ПАВЛА.



01:34:40 - Финальная мысль.

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Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya