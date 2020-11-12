Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:00 0

«Наш Подкаст»: Павел Ткаченко

«Наш Подкаст»: Павел Ткаченко

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, делают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Приятного прослушивания.

Выпуск № 15 – экс-благовещенец, человек с очень приятным голосом.


озвучка/радио/ТНТ/музыка

00:00:40 - О голосе, дикторах и актёрах дубляжа.

00:19:20 - Про радио. Как туда попал Павел и чем занимался.

00:27:20 - Попытки переехать в западную часть России.

00:30:00 - Работа в Comedy Club Production на кастингах.

00:32:50 - Приколдесы с кастингов. Танцы. Песни. Comedy Баттл.

00:44:00 - Еще немного о работе в Comedy Club Production.

00:46:10 - Продолжение истории про переезд в Мск.

00:48:00 - Карантин.

00:50:00 - Проект «Ткач и Марта».

00:53:10 - Победа в конкурсе «Авторадио», 1 000 000 рублей и смс-голосования.

00:57:30 - Развитие местных музыкантов.

01:00:10 - Трибьют-группы известных коллективов.

01:04:30 - Посещение концертов, возраст музыкантов, отдача, звучание и многое другое.

01:19:20 - Про RHCP.

01:23:30 - Что еще слушает Павел.

01:28:00 - Тут мы просим Павла что-нибудь исполнить для наших слушателей.

01:32:00 - БОНУС ОТ ПАВЛА.

01:34:40 - Финальная мысль.

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

Аккаунт на Яндекс.Музыка

Аккаунт на Apple Podcasts

Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya

Просмотров всего: 74

#подкасты

распечатать


Подкасты

«Наш Подкаст»: Евгения Дубова
Подкасты

«Наш Подкаст»: Эльчин Мусаев
Подкасты

Наш Подкаст: Алексей Манухин
Подкасты 2

«Наш Подкаст»: Иван Дурнев
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь