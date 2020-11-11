Мэр Благовещенска побывал в «красной зоне» инфекционного госпиталя
Олег Имамеев захотел узнать, чем город может помочь медучреждению, развёрнутому на базе Благовещенской городской клинической больницы.
«Хотел своими глазами посмотреть, чем город может помочь медикам и пациентам. Узнать об этом просили и предприниматели. Конечно, здравоохранение - не полномочия мэрии. Но зная, как из последних сил, на износ трудятся врачи и медсестры, какая нагрузка ложится сегодня на минздрав, помогать мы должны», — написал мэр на своей странице в социальной сети Instagram.
Олег Имамеев нашёл организацию лечения в госпитале более чем удовлетворительной, начиная со входа в «красную зону» и заканчивая условиями, созданными для пациентов и медработников.
«Конечно, все хорошо быть не может и от многих проблем никуда не деться. Но как по-другому, если сейчас здесь одновременно находится больше тысячи человек с COVID-19. Нагрузка на медперсонал нечеловеческая. Но они со всем справятся», — сообщил мэр.
Имамеев отметил, что бутилированная вода, оборудование, лекарства, питание — всё это в госпитале есть. Однако в медучреждении не хватает мебели — табуреток, прикроватных тумбочек, кислородных концентратов (приборов для подачи кислорода одномоментно нескольким пациентам). Недостаточно и волонтёров, добровольно оказывающих помощь медикам.
Мэр Благовещенска уже договорился приобрести как мебель так и кислородные концентраторы из внебюджетных источников. Помочь с этим пообещали благовещенские предприниматели.
«И в конце главное. Все, кто здесь работают — ГЕРОИ! Низкий им земной поклон. А всем пациентам скорейшего выздоровления!», — подытожил мэр.
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Сегодня был в «красной зоне», в инфекционном госпитале. В том самом, который работает на базе горбольницы. Хотел своими глазами посмотреть, чем город может помочь медикам и пациентам. Узнать об этом просили и предприниматели. ⠀ Конечно, здравоохранение - не полномочия мэрии. Но зная, как из последних сил, на износ трудятся врачи и медсестры, какая нагрузка ложится сегодня на минздрав, помогать мы должны. ——— Несколько слов об общих впечатлениях. Безусловно, я не имею отношения к медицине, но могу судить о том, как выстроен процесс с точки зрения организации. И, на мой взгляд, он на высоком уровне. Это касается всего: и оснащения госпиталя, и размещения пациентов и работы медиков. ⠀ Обратил внимание, что до деталей продуман механизм входа в «красную зону» и выхода из нее. Сделано все, чтобы минимизировать риск заражения медиков. Конечно, все хорошо быть не может и от многих проблем никуда не деться. Но как по-другому, если сейчас здесь одновременно находится больше тысячи человек с COVID-19. Нагрузка на медперсонал нечеловеческая. Но они со всем справятся. ⠀ Теперь о помощи. Непосредственно медицинскими вопросами занимается министерство здравоохранения. К слову, здесь нет, и никогда не было проблем с СИЗами. Необходимое оборудование и лекарства в наличии. Питание и бутилированная питьевая вода всегда есть в нужном количестве. Но чем мы, город и горожане, тогда можем помочь? ⠀ По словам врачей, из-за огромного числа заболевших не хватает элементарной мебели – табуреток, прикроватных тумбочек. Сразу после посещения госпиталя договорился приобрести их из внебюджетных источников. В ближайшие дни мебель будет поставлена. Кроватей в госпитале достаточно. Но если возникнет необходимость, поможем. ⠀ Еще нужны кислородные концентраторы. Они есть, но этот тот самый прибор, которого много не бывает. Дополнительные концентраторы позволят единовременно получать кислород большему количеству людей. Помочь с ними уже вызвались наши предприниматели. В ближайшее время они приобретут и доставят несколько десятков таких аппаратов. ⠀ И очень нужны волонтеры… И в конце главное. Все, кто здесь работают – ГЕРОИ! Низкий им земной поклон. А всем пациентам скорейшего выздоровления!
Олег Имамеев и сам недавно перенёс коронавирус. Заболевание у него прошло в относительно лёгкой форме, он лечился дома.
Накануне стало известно, что на базе Благовещенской городской больницы, а точнее — её хирургического корпуса, будет развёрнуто ещё 140 коек для ковидных больных. Это даёт возможность отсрочить перевод в разряд инфекционного госпиталя городского роддома.
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