Мэр Благовещенска побывал в «красной зоне» инфекционного госпиталя

Олег Имамеев захотел узнать, чем город может помочь медучреждению, развёрнутому на базе Благовещенской городской клинической больницы.

«Хотел своими глазами посмотреть, чем город может помочь медикам и пациентам. Узнать об этом просили и предприниматели. Конечно, здравоохранение - не полномочия мэрии. Но зная, как из последних сил, на износ трудятся врачи и медсестры, какая нагрузка ложится сегодня на минздрав, помогать мы должны», — написал мэр на своей странице в социальной сети Instagram.

Олег Имамеев нашёл организацию лечения в госпитале более чем удовлетворительной, начиная со входа в «красную зону» и заканчивая условиями, созданными для пациентов и медработников.

«Конечно, все хорошо быть не может и от многих проблем никуда не деться. Но как по-другому, если сейчас здесь одновременно находится больше тысячи человек с COVID-19. Нагрузка на медперсонал нечеловеческая. Но они со всем справятся», — сообщил мэр.

Имамеев отметил, что бутилированная вода, оборудование, лекарства, питание — всё это в госпитале есть. Однако в медучреждении не хватает мебели — табуреток, прикроватных тумбочек, кислородных концентратов (приборов для подачи кислорода одномоментно нескольким пациентам). Недостаточно и волонтёров, добровольно оказывающих помощь медикам.

Мэр Благовещенска уже договорился приобрести как мебель так и кислородные концентраторы из внебюджетных источников. Помочь с этим пообещали благовещенские предприниматели.

«И в конце главное. Все, кто здесь работают — ГЕРОИ! Низкий им земной поклон. А всем пациентам скорейшего выздоровления!», — подытожил мэр.

Олег Имамеев и сам недавно перенёс коронавирус. Заболевание у него прошло в относительно лёгкой форме, он лечился дома.

Накануне стало известно, что на базе Благовещенской городской больницы, а точнее — её хирургического корпуса, будет развёрнуто ещё 140 коек для ковидных больных. Это даёт возможность отсрочить перевод в разряд инфекционного госпиталя городского роддома.