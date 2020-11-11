В Приамурье 168 новых случаев COVID-2019

По данным амурского управления Роспотребнадзора, на сегодня, 11 ноября в регионе лабораторно подтвердили 168 новых случаев заражения коронавирусом.

«У 112 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (67%), у 12 – бессимптомно (7%), у 44 – в виде пневмонии (26%). С нарастающим итогом зарегистрировано 8 373 случая, показатель заболеваемости составляет 1059,81 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 472 897 человек, в том числе за последние сутки – 5 877», опубликовано на сайте ведомства.