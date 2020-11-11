Михаила Ефремова отправили в ту же колонию, где отбывали наказание Кокорин и Мамаев

По словам Кирилла Кокорина, у него остались неплохие впечатления, он даже сравнил условия в колонии с детским лагерем. В одном помещении живут от 20 до 50 человек. С питанием тоже всё в порядке, а при необходимости можно что-то купить в магазине на территории колонии.

«Выжить там точно можно, страшного ничего нет», — сказал он.

Кирилл добавил, что для верующих на территории есть церковь.

Как пишет «Взгляд», во вторник Михаил Ефремов был доставлен в Белгород и помещен на 20-дневный карантин. 10 ноября Ефремову исполнилось 57 лет.