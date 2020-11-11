Ипотеку с господдержкой в Приамурье продлили на 2021 год

360 амурчан уже получили ипотеку на льготных условиях под 6,5 процентов годовых. По данным регионального правительства, общая сумма ипотечных кредитов, выданных по программе господдержки, составляет 1 миллиард 59 миллионов рублей.

— Это абсолютно беспрецедентные показатели спроса на льготное ипотечное кредитование для нашего региона, конкурировать с которыми по востребованности может только «дальневосточная ипотека». Недавно было принято решение о продлении программы ипотеки с господдержкой на 2021 год. И это, несомненно, придаст строительной отрасли в новом году дополнительные импульсы для развития, — заявил глава Приамурья Василий Орлов.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена в 2020 году. Заявки на льготные ипотеки амурчане начали подавать в мае. Предполагалось, что программа завершит своё действие в этом году, но её решили продлить. Заявки будут принимать, как минимум, до 1 июля 2021 года.

Льготную ипотеку под 6,5 процентов может взять любой россиянин. В Приамурье максимальная сумма кредита 6 миллионов, первоначальный взнос — не менее 15 процентов.

Другая льготная ипотека, дальневосточная, предполагает ставку в 2 процента. На неё претендует порядка 4,5 тысяч амурчан.