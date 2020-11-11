В Белогорске проведут комплексное обследование детских садов

В Белогорске разработают программу ремонта детских садов на предстоящие пять лет. По поручению главы города Станислава Мелюкова комплексная оценка состояния зданий, инженерных коммуникаций состоится с привлечением специалистов управления капитального строительства.

– Сейчас возраст зданий детских садов Белогорска составляет от 30 до 60 лет, – рассказала замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова. – Практически все они строились в советское время. У каждого свои проблемы. Глава Белогорска принял решение подойти к программе ремонта дошкольных учреждений комплексно, чтобы было понимание что делать в первую очередь и где.

Единственный сад, где не планируется работа специалистов, детский сад № 2. Он введен в эксплуатацию в конце 2019 года.