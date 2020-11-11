Зачинщица конфликта в волгоградском чате скрывается от окружающих
В Волгограде после убийства Романа Гребенюка горожане пишут обращения к генеральному прокурору России Игорю Краснову, требуя привлечь к ответственности всех участников трагедии, пишет портал V1.RU.
В полиции сообщили, что на прошлой неделе состоялся допрос Ануш, сестры Арсена Мелконяна, убившего Романа Гребенюка. Она призналась следователям, что живет у родственников в другом районе, опасаясь за свою жизнь.
Соседи рассказали, что с тех пор, как всё произошло, не видели эту семью.
Друзья Романа Гребенюка написали обращение к генеральному прокурору России, которое набрало уже почти три тысячи подписей. Волгоградцы просят наказать всех причастных к трагедии.
Горожане считают, что безнаказанность участников конфликта может привести к увеличению преступности в стране. По их мнению, родительские чаты стоит запретить, чтобы из-за подобных конфликтов не гибли люди.
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