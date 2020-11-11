Жительница Циолковского купила амурским врачам 20 упаковок лекарств

Военная пенсионерка из космограда Светлана Бондар помогла собрать посылку для медиков областного перинатального центра.

– Я узнала, что в Благовещенске объединили роддомы, и теперь врачи столкнуться с огромной нагрузкой. И так захотелось сделать для врачей что-то хорошее! Ведь я и сама – мама троих детей, и знаю, что такое труд медицинского персонала в роддоме, – цитирует Светлану инстаграм-аккаунт @tsiolkovsky.ru.

Светлана Бондар оплатила покупку 20 упаковок лекарств. К слову, откликнулись и другие люди. Вместе с препаратами, в перинатальный центр доставили 200 масок и респираторов, а также 2 коробки фруктов.

На помощь отреагировала и. о. заместителя главного врача по родовспоможению Амурской областной клинической больницы Ольге Радченко.

– Я никогда никого ни о чем не просила и не верила в такого рода акции, – призналась Ольга. – То, что необходимо для нас – защитить тот персонал, который остался в строю при такой огромной нагрузке. Нужны противовирусные препараты.

Напомним, решение о создании инфекционного госпиталя на базе благовещенского роддома в приняли 3 ноября. Беременных перевели в областной перинатальный центр. Как сообщила администрация больницы, нагрузка на врачей возросла в два раза, медиков отзывали из отпусков.

При этом сегодня стало известно, что пока развёртывание госпиталя на базе роддома отложено.

А в WhatsApp амурчане создали группу «Врачи – наши герои», где инициируют благотворительные акции.