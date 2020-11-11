Медицинские маски и перчатки стали обязательным компонентом автомобильной аптечки

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В связи с новыми требованиями Минздрава России меняется комплектация автомобильной аптечки. Теперь обязательным компонентом становятся перчатки и нестерильные медицинские маски.

Вступил в силу новый приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2020 № 1080н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)». Документ на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали 10 ноября.

В новый состав аптечки должны входить как минимум две пары медицинских нестерильных масок, медицинские перчатки размера не менее M. Помимо этого как минимум одно устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, не менее четырех марлевых бинтов размером от 5 м на 10 см, трех бинтов размером от 7 м на 14 см, марлевые стерильные салфетки. А также лейкопластырь, ножницы, инструкция по оказанию первой помощи и футляр.



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— По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. Не допускается использование медизделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медизделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями, — говорится в приказе минздрава.

Есть нормативные изменения и у амурского минздрава. По новым требованиям внесены и изменения в протокол долечивания больных с коронавирусом.