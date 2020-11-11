Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:12 0

Медицинские маски и перчатки стали обязательным компонентом автомобильной аптечки

Медицинские маски и перчатки стали обязательным компонентом автомобильной аптечки
Фото: https://pixabay.com/

В связи с новыми требованиями Минздрава России меняется комплектация автомобильной аптечки. Теперь обязательным компонентом становятся перчатки и нестерильные медицинские маски.

Вступил в силу новый приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2020 № 1080н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)». Документ на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали 10 ноября.

В новый состав аптечки должны входить как минимум две пары медицинских нестерильных масок, медицинские перчатки размера не менее M. Помимо этого как минимум одно устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, не менее четырех марлевых бинтов размером от 5 м на 10 см, трех бинтов размером от 7 м на 14 см, марлевые стерильные салфетки. А также лейкопластырь, ножницы, инструкция по оказанию первой помощи и футляр.


— По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. Не допускается использование медизделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медизделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями, — говорится в приказе минздрава.

Есть нормативные изменения и у амурского минздрава. По новым требованиям внесены и изменения в протокол долечивания больных с коронавирусом.

Просмотров всего: 123

#медицина #российская власть

распечатать


Коронавирус

Тесты на коронавирус теперь делают в лаборатории на Амурском газоперерабатывающем заводе
Коронавирус 20

Открытие инфекционного госпиталя в роддоме Благовещенска откладывается
Общество

В декабре в России изменятся правила оформления больничных листов
Общество 3

Ответственным дальневосточникам будет положен второй бесплатный гектар
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь