Тесты на коронавирус теперь делают в лаборатории на Амурском газоперерабатывающем заводе

С понедельника тесты на коронавирус будут отвозить на проверку в Свободный. Лаборатория медцентра «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА», расположенного на территории Амурского ГПЗ. Она оборудована по последнему слову техники.

— Для разгрузки медицинских лабораторий Благовещенска и северных районов области была достигнута договоренность о проведении исследований анализов в лаборатории медицинского центра «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА». Анализы доставляются силами медучреждений, информирование граждан проводится по СМС связи. По предварительным данным, лаборатория проводит от 1000 до 2000 тестов в день. Это позволит значительно сократить сроки исследований, - заявил первый заместитель министра здравоохранения области Игорь Хомитов.

Кроме медцентра на ГПЗ, тесты делают в четырёх лабораториях, подчинённых амурскому минздраву, а также в Дальневосточном научном центре физиологии и патологии дыхания, Центре гигиены и эпидемиологии и в частных клиниках. По последним данным амурского управления Роспотребнадзора, в регионе проведено уже свыше 467 тысяч тестов на COVID-19.