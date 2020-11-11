Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:45 0

Тесты на коронавирус теперь делают в лаборатории на Амурском газоперерабатывающем заводе

Тесты на коронавирус теперь делают в лаборатории на Амурском газоперерабатывающем заводе
Фото: pixabay.com

С понедельника тесты на коронавирус будут отвозить на проверку в Свободный. Лаборатория медцентра «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА», расположенного на территории Амурского ГПЗ. Она оборудована по последнему слову техники.

— Для разгрузки медицинских лабораторий Благовещенска и северных районов области была достигнута договоренность о проведении исследований анализов в лаборатории медицинского центра «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА». Анализы доставляются силами медучреждений, информирование граждан проводится по СМС связи. По предварительным данным, лаборатория проводит от 1000 до 2000 тестов в день. Это позволит значительно сократить сроки исследований, - заявил первый заместитель министра здравоохранения области Игорь Хомитов.

Кроме медцентра на ГПЗ, тесты делают в четырёх лабораториях, подчинённых амурскому минздраву, а также в Дальневосточном научном центре физиологии и патологии дыхания, Центре гигиены и эпидемиологии и в частных клиниках. По последним данным амурского управления Роспотребнадзора, в регионе проведено уже свыше 467 тысяч тестов на COVID-19.

Просмотров всего: 346

#коронавирус #медицина #Свободный

распечатать


Коронавирус

Жительница Циолковского купила амурским врачам 20 упаковок лекарств
Коронавирус 17

Открытие инфекционного госпиталя в роддоме Благовещенска откладывается
Общество

В декабре в России изменятся правила оформления больничных листов
Культура 1

«Самоизоляция» и «обнуление»: названы самые популярные слова 2020 года
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь