В Индии жених и невеста утонули, изображая сцену из «Титаника»

Трагедия произошла в штате Карнатака на реке Кавери. Как сообщает полиция, 28-летний жених и 20-летняя невеста вместе с членами своих семей и фотографом устроили фотосессию на рыбацких лодках. Молодые люди хотели повторить знаменитую сцену из фильма «Титаник».

Но после дождя на реке было сильное течение, лодочник не смог с ним справиться и судно перевернулось. Молодые люди не сумели выплыть и утонули на глазах своих родных, лодочнику удалось спастись.

Свадебная церемония должна была пройти 22 ноября. Местная полиция занимается расследованием происшествия.