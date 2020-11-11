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11ноября
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сегодня, 15:48 0

В Индии жених и невеста утонули, изображая сцену из «Титаника»

В Индии жених и невеста утонули, изображая сцену из «Титаника»
Фото: ria.ru

В Индии во время предсвадебной фотосессии трагически погибли жених с невестой, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Kaumudi Online.

Трагедия произошла в штате Карнатака на реке Кавери. Как сообщает полиция, 28-летний жених и 20-летняя невеста вместе с членами своих семей и фотографом устроили фотосессию на рыбацких лодках. Молодые люди хотели повторить знаменитую сцену из фильма «Титаник».

Но после дождя на реке было сильное течение, лодочник не смог с ним справиться и судно перевернулось. Молодые люди не сумели выплыть и утонули на глазах своих родных, лодочнику удалось спастись.

Свадебная церемония должна была пройти 22 ноября. Местная полиция занимается расследованием происшествия.

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#происшествия

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