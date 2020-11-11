Читатели библиотеки имени Бориса Машука в Благовещенске смогут сами печатать свои книги

Фото: admblag.ru

В библиотеке имени Бориса Машука в микрорайоне Благовещенска продолжается ремонт. Строители заняты внутренними работами: специалисты меняют системы отопления и электроосвещение.

В планах завершить реконструкцию до начала декабря. На ремонтные работы из городского бюджета выделили около трёх миллионов рублей. В ближайшее время в библиотеке ремонтом кровли и заменой пола.

Осенью 2021 года библиотека станет модельной, в ней появятся несколько лабораторий с современной техникой и литературой.

— Превращение в модельную библиотеку будет идти на протяжении всего следующего года. Здесь появятся зоны как для взрослых, так и для детей. Будет много интересных лабораторий, где каждый сможет найти себе занятие по душе. Кроме того, сейчас мы готовимся ещё получить лицензию на образовательные услуги. Наша библиотека обслуживает около 7 тысяч читателей, половина из которых — это дети. Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы ребята смогли не только занять себя на досуге, но ещё и учиться, — рассказала Александра Рихновец, заведующая библиотекой имени Бориса Машука.

Читатели библиотеки смогут сами изготовить журнал, брошюру или напечатать свою книгу.

— В рамках исследования, которое мы проводили перед модернизацией, выяснилось, что такая работа с начинающими литераторами очень востребована. Поэтому в рамках нацпроекта мы закупаем печатное оборудование. У нас очень много пишущих читателей, которые в нашей библиотеке вдохновляются и затем пишут свои книги, — отметила Александра Бородина, директор муниципальной информационной библиотечной системы.

После модернизации библиотека имени Бориса Машука превратится в библиотеку-обсерваторию с несколькими лабораториями: гуманитарной, творческой, литературной и научной. Отмечается, что каждая зона библиотеки станет функциональной, эффективной и открытой для читателей.

«В библиотеке останется традиционный абонемент для обслуживания читателей, зона читального зала, появятся кафетерий, детская игровая зона», сообщает администрация Благовещенска.

Жизнь в библиотеках Приамурья насыщенна событиями. В начале октября заведующая муниципальной молодежной библиотекой имени А.П. Чехова в Благовещенске стала победительницей грантового конкурса. На средства гранта её команда планирует организовать на базе молодежной библиотеки образовательные курсы в сфере проектных технологий.

А в середине прошлого месяца сотрудники библиотеки села Тамбовка нашли в книге «клад» — денежные купюры 1995 года оказались спрятаны среди страниц издания.