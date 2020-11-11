Открытие инфекционного госпиталя в роддоме Благовещенска откладывается

В новые отделения для «ковидных» пациентов придут работать медики из городского роддома, они согласились на это добровольно. Туда уже начали поступать больные.

— Также благодаря медикам роддома стало возможно открыть реанимацию на 6 коек для больных коронавирусной инфекцией на базе терапевтического отделения городской больницы. Благодаря медикам городского роддома мы увеличили коечный фонд госпиталя, — сообщил главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков.

Хирургический корпус, здание которого было введено в эксплуатацию буквально несколько лет назад, имеет ряд преимуществ. Здесь, в частности, есть централизованная подача кислорода, да и палаты удобнее, чем в роддоме. Отказываться от развёртывания госпиталя на базе роддома не собираются. Городской роддом продолжат готовить к тому, чтобы в случае ухудшения эпидситуации направлять коронавирусных больных и сюда.

— За счет развернутых палат госпиталя на базе хирургического корпуса горбольницы пока есть возможность отложить развертывание госпиталя в городском роддоме. Но мы обязаны иметь резерв, — заявил Александр Сучков.

Глава региона Василий Орлов назвал перевод Благовещенского городского роддома в разряд инфекционных госпиталей крайней мерой, на которую власти пойдут в случае стремительного ухудшения ситуации с коронавирусом.

Пациенток из городского роддома намерены постепенно перевести в областной перинатальный центр. Речь идёт о порядка 300 женщинах. В перинатальном центре готовятся к двукратному увеличению нагрузки и приёму до 25 родов в сутки.