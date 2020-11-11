Открытие инфекционного госпиталя в роддоме Благовещенска откладывается
Региональные власти приняли решение развернуть 140 новых коек для коронавирусных больных на базе хирургического корпуса Благовещенской городской клинической больницы. Развёртывание госпиталя в роддоме пока решили отложить.
В новые отделения для «ковидных» пациентов придут работать медики из городского роддома, они согласились на это добровольно. Туда уже начали поступать больные.
— Также благодаря медикам роддома стало возможно открыть реанимацию на 6 коек для больных коронавирусной инфекцией на базе терапевтического отделения городской больницы. Благодаря медикам городского роддома мы увеличили коечный фонд госпиталя, — сообщил главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков.
Хирургический корпус, здание которого было введено в эксплуатацию буквально несколько лет назад, имеет ряд преимуществ. Здесь, в частности, есть централизованная подача кислорода, да и палаты удобнее, чем в роддоме. Отказываться от развёртывания госпиталя на базе роддома не собираются. Городской роддом продолжат готовить к тому, чтобы в случае ухудшения эпидситуации направлять коронавирусных больных и сюда.
— За счет развернутых палат госпиталя на базе хирургического корпуса горбольницы пока есть возможность отложить развертывание госпиталя в городском роддоме. Но мы обязаны иметь резерв, — заявил Александр Сучков.
Глава региона Василий Орлов назвал перевод Благовещенского городского роддома в разряд инфекционных госпиталей крайней мерой, на которую власти пойдут в случае стремительного ухудшения ситуации с коронавирусом.
Пациенток из городского роддома намерены постепенно перевести в областной перинатальный центр. Речь идёт о порядка 300 женщинах. В перинатальном центре готовятся к двукратному увеличению нагрузки и приёму до 25 родов в сутки.
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