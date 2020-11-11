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11ноября
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сегодня, 15:47 17

Открытие инфекционного госпиталя в роддоме Благовещенска откладывается

Открытие инфекционного госпиталя в роддоме Благовещенска откладывается
Фото: amurobl.ru

Региональные власти приняли решение развернуть 140 новых коек для коронавирусных больных на базе хирургического корпуса Благовещенской городской клинической больницы. Развёртывание госпиталя в роддоме пока решили отложить.

В новые отделения для «ковидных» пациентов придут работать медики из городского роддома, они согласились на это добровольно. Туда уже начали поступать больные.

— Также благодаря медикам роддома стало возможно открыть реанимацию на 6 коек для больных коронавирусной инфекцией на базе терапевтического отделения городской больницы. Благодаря медикам городского роддома мы увеличили коечный фонд госпиталя, — сообщил главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков.

Хирургический корпус, здание которого было введено в эксплуатацию буквально несколько лет назад, имеет ряд преимуществ. Здесь, в частности, есть централизованная подача кислорода, да и палаты удобнее, чем в роддоме. Отказываться от развёртывания госпиталя на базе роддома не собираются. Городской роддом продолжат готовить к тому, чтобы в случае ухудшения эпидситуации направлять коронавирусных больных и сюда.

— За счет развернутых палат госпиталя на базе хирургического корпуса горбольницы пока есть возможность отложить развертывание госпиталя в городском роддоме. Но мы обязаны иметь резерв, — заявил Александр Сучков.

Глава региона Василий Орлов назвал перевод Благовещенского городского роддома в разряд инфекционных госпиталей крайней мерой, на которую власти пойдут в случае стремительного ухудшения ситуации с коронавирусом.

Пациенток из городского роддома намерены постепенно перевести в областной перинатальный центр. Речь идёт о порядка 300 женщинах. В перинатальном центре готовятся к двукратному увеличению нагрузки и приёму до 25 родов в сутки.

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#коронавирус #медицина #областная власть

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Да выписать всех из роддома, пусть дома рожают. Методички в конце концов напечатать, чо уж там.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    И снова Вася тупит

  • Аутист

    Аутист
    2 часа назад

    Тебя бы на его место, острил бы жестко

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Все комменты под новостями с Бодрячком отключили... мдэ... Уберите тогда уже вообще возможность комментировать все новости и сидите обмазывайтесь Козловым и Орловым.

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    2 часа назад

    ААА... теперь из хирургии будут домой быстрее выписывать?

    Не, ну это нормально. После операции инфекцию захавать - самый раз.

  • Stat

    Stat
    2 часа назад

    А ситуация будет ухудшаться и причем стремительно, т к. опоздали со своевременным введением ограничительных мер, обрадовались, пооткрывали всё...

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Считаю это здравым решением. Резерв должен быть. Так же есть время подготовить роддом к приему ковидных больных. С каждым днём ситуация ухудшается. Никакого якобы плато нет, сужу об этом по темпам заражения своих знакомых и коллег на работе. Сегодня общался с коллегой, он в свою очередь контактировал с четырьмя зараженными, естественно без масок

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Чтобы ситуация стабилизировалась и немного улучшилась хотя бы к марту, то уже сейчас нужно вводить жёсткие ограничительные и противоэпидемические меры, иначе не хватит всего существующего коечного фонда области...

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Ковид уже распространяется внутрибольнично со скоростью света и никаких мер не принимают, всё покрывается, каждый второй медик на работе находится больным...

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    По сути каждое отделение больницы уже сплошные красные зоны и никаких защитных костюмов медики не носят, роба, да маска... Ещё пару недель и будет полный паралич здравоохранения области...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Ситуация ухудшилась стремительно месяц назад..Опоздал Вася.

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    1 час назад

    Вы всё врете, я верю губернатору который говорит что все подконтролем. И каждый следующий день будет лучше предыдущего? Сарказм

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Хоть дошло! Дегтярёв опять облажался

    Так понимаю новости читают

    Хабаровчанка рассказала о родах в ковидном госпитале https://www.amur.life/news/2020/11/11/habarovchanka-rasskazala-o-rodah-v-kovidnom-gospitale

    рожу прямо на своей больничной койке, – честно, испытывала страх. Итог ... вот она – моя малышка – в руках акушера. Но чем резать пуповину? Во что пеленать?! Тут все нужные принадлежности опечатаны! Нет гинекологического кресла, нет ничего, что напоминало бы роддом! А ведь именно здесь появился на свет мой первый ребенок в сентябре 2012 года. Такое хорошее учреждение с замечательным персоналом превратили в бог знает что, а ведь тут столько беременных женщин!» – рассказала Юлия изданию DVHab...

    Однако на этом все не закончилось. Сразу после родов малышку у матери отняли и увезли в перинатальный центр.

  • agbor

    agbor
    47 минут назад

    Сегодня одно решение, завтра другое

  • agbor

    agbor
    46 минут назад

    С такими начальниками далеко не уедешь!!!

  • DrDok

    DrDok
    31 минута назад

    Про бодрячка можно почитать здесь

    https://www.dvnovosti.ru/khab/2020/11/11/122703/

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    17 минут назад

    Слава богу есть еще здравые решения. Уж не знаю пиар это или взвешенный подход, но если на то пошло пусть лучше хирургия, но не родильные дома это точно.

    Для меня так вообще запахло очередной сменой министра зравоохраны, я б сказал что завоняло.

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