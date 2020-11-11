В Благовещенске полицейские устроили погоню за автомобилем нарушителя

В столице Приамурья вчера, 10 ноября, около семи часов вечера сотрудники ГИБДД заметили автомобиль с выключенными фарами. Водитель не остановился по требованию автоинспекторов, и началась погоня. Скрыться автомобилю не удалось, на водителя и пассажира составлены административные материалы.

— Toyota Tercel ехал в тёмное время суток в районе Чайковского без использования световых приборов. При помощи громкоговорителя полицейские указали водителю на остановку, но водитель проигнорировал требование. Автомобиль заехал во двор Чайковского, 63. Сотрудники ДПС заметили, что водитель и пассажир меняются местами и пытаются скрыться, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Амурской области.

Водитель автомобиля несколько раз проехал на запрещающий сигнал светофора. Однако, в районе Красноармейской, 22 автомобиль остановили. Водитель и пассажир оказались пьяны, в их отношении автоинспекторы составили административные материалы.

— Оба обвиняются в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. А женщина-водитель обвиняется ещё и в проезде на запрещающий сигнал светофора, — сообщили в ГИБДД.

Напомним, что в сентябре этого года в микрорайоне пьяный водитель убегал от сотрудников полиции. На пересечении Игнатьевского шоссе и Студенческой беглец столкнулся с другим автомобилем. Никто не пострадал.