Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:40 0

В Благовещенске полицейские устроили погоню за автомобилем нарушителя

В Благовещенске полицейские устроили погоню за автомобилем нарушителя
Фото: pixabay.com

В столице Приамурья вчера, 10 ноября, около семи часов вечера сотрудники ГИБДД заметили автомобиль с выключенными фарами. Водитель не остановился по требованию автоинспекторов, и началась погоня. Скрыться автомобилю не удалось, на водителя и пассажира составлены административные материалы.

— Toyota Tercel ехал в тёмное время суток в районе Чайковского без использования световых приборов. При помощи громкоговорителя полицейские указали водителю на остановку, но водитель проигнорировал требование. Автомобиль заехал во двор Чайковского, 63. Сотрудники ДПС заметили, что водитель и пассажир меняются местами и пытаются скрыться, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Амурской области.

Водитель автомобиля несколько раз проехал на запрещающий сигнал светофора. Однако, в районе Красноармейской, 22 автомобиль остановили. Водитель и пассажир оказались пьяны, в их отношении автоинспекторы составили административные материалы.

— Оба обвиняются в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. А женщина-водитель обвиняется ещё и в проезде на запрещающий сигнал светофора, — сообщили в ГИБДД.

Напомним, что в сентябре этого года в микрорайоне пьяный водитель убегал от сотрудников полиции. На пересечении Игнатьевского шоссе и Студенческой беглец столкнулся с другим автомобилем. Никто не пострадал.

Просмотров всего: 351

#дороги #происшествия

распечатать


В России и мире

Михаила Ефремова отправили в ту же колонию, где отбывали наказание Кокорин и Мамаев
В России и мире

Зачинщица конфликта в волгоградском чате скрывается от окружающих
В России и мире

В Индии жених и невеста утонули, изображая сцену из «Титаника»
Общество 1

Благовещенка заплатила 40 тысяч рублей за ремонт, которого не было
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь