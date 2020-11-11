Уже в 22 года стал директором крупной компании: чем интересен новый министр развития Дальнего Востока и Арктики

Родился будущий министр в Минске 3 октября 1980 года. По информации РИА новости, в 2001 году Алексей закончил факультет международных экономических отношений МГИМО. И, судя по всему, карьера у него стремительно пошла вверх. Когда молодому человеку едва исполнилось 22 года, он стал директором проектов в инвестиционной группе «Алроса». Крупная фирма разрабатывает перспективные месторождения золота и драгоценных камней.

С 2003 по 2006 годы Чекунков продолжил трудиться в одной из ведущих компаний прямых инвестиций Delta Private Equity – сначала в должности специалиста, а затем вице-президента. Инвестиционный фонд с капиталом 440 миллионов был создан в 1995 году как частный, с единственным спонсором — правительством США.

С 2006 по 2009 годы вёл свою деятельность в инвестиционной компании «Объединённая золотая компания» в роли основателя и управляющего директора.

— Из крупных сделок – до кризиса 2009 года успели приобрести и продать 42 % акций в золотодобывающей артели «Амур». Тогда это был второй крупнейший в стране актив по добыче золота и платины. «Альфа-групп» могла позволить себе рисковые инвестиции, но в 2009-м перетряхнула стратегию, и часть команды разошлась создавать собственные проекты, — рассказал чиновник в интервью «Ведомостям».

Затем он создал собственную инвестиционную компанию, которая специализировалась на венчурных инвестициях. Существенные изменения в карьеру внесло знакомство с Юрием Трутневым.

— Я всегда мечтал поработать с ним. Преклоняюсь перед ним как перед бойцом. Меня впечатлило то, что у нас такой успешный представитель спорта одновременно является важным государственным деятелем, — поделился будущий министр в том же интервью «Ведомостям» в 2015 году.

Примечательно, что сам Алексей Чекунков в юности занимался карате и даже был чемпионом Минска.

С 2011 по 2013 годы он возглавил инвестиционный комитет в Российском фонде прямых инвестиций. Тогда Минвостокразвития назвал его одним из ведущих профессионалов российского инвестиционного рынка.

С 2013 по 2014 годы руководил собственной инвестиционной компанией PAMIR Capital, которая специализировалась на привлечении капитала из Азии.

С октября 2014 года — генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, член совета директоров «РусГидро».

Возглавляя Фонд развития Дальнего Востока, Алексей Чекунков назвал благовещенскую «Золотую милю» одним из самых привлекательных инвестпроектов.

— Когда мы были здесь, летом 2015 года, я был приятно удивлён, насколько здесь красивый и обустроенный кусочек набережной Амура. Но я именно говорю – что кусочек. Конечно, сильное ощущение того, что старт положен, линия старта нарисована, но до линии финиша ещё очень далеко. Сегодня, что меня приятно удивило, – концепция проекта очень хорошо продумана. Явно в правительстве есть в хорошем смысле слова люди, радеющие душой за этот проект, –— рассказал будущий министр в интервью Амур.инфо в 2016 году.

А в июне 2016 года гендиректор Фонда развития подписал соглашения о сотрудничестве с «Амурагроцентром» и строительстве завода по глубокой переработке сои. Его открыли весной 2017 года.

9 ноября 2020 года Михаил Мишустин предложил кандидатуру Алексея Чекункова на должность главы Минвостокразвития. 10 ноября Госдума утвердила назначение.