Снежный четверг: прогноз погоды в Амурской области на 12 ноября

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В четверг в Приамурье пасмурно и снежно. Синоптики обещают осадки и гололёд.

По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра, 12 ноября в Приамурье ночью ожидается увеличение облачности, по северу и местами по югу небольшой снег, в отдельных районах севера снег.

Ветер в северных районах переменный слабый, в южных — юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура -5°С...-10°С, местами по северу -12°С...-17°С.

Днём облачно, небольшой снег, позёмок. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, с усилением до 13 метров в секунду. Температура на севере -1°С...-6°С, по центральным и южным районам -2°С...+3°С.

В Благовещенске ночью увеличение облачности, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура -5°С...-7°С. Днём облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура около 0 °С. На дорогах снежный накат, гололедица.

В Завитинске облачно, небольшой снег с дождём. Температура днём -2°С...+1°С, ночью до -4°С. Ветер южный, 2-4 метра в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

В Райчихинске пасмурно, днём без осадков, вечером возможен снег. Днём температура -1°С…+2°С, ночью до -3°С. Ветер южный, 1-2 метра в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

В Архаре пасмурно, днём без осадков, вечером и ночью снег. Температура днём +1°С...+3°С, ночью до -2°С. Ветер южный, 2-4 метра в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.

В Свободном облачно, снег. Днём температура -2°С…-4°С, ночью -4°С. Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

В Шимановске пасмурно, небольшой снег. Температура днём -3°С...-4°С, ночью до -7°С. Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Зее пасмурно, снег. Днём температура -4°С...-5°С, ночью -7°С. Ветер северный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 6 метров в секунду.

В Сковородине пасмурно, снег. Температура днём -3°С...-5°С, ночью до -6°С. Ветер северо-западный, 1-2 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, снег. Температура днём -5°С...-8°С, ночью -до -12°С, снег. Ветер западный, 1-3 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью -10°С...-12°С, днём +2°С...+4°С. Ветер южный, 2-4 метра в секунду.