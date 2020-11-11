В декабре в России изменятся правила оформления больничных листов
14 декабря россиянам начнут по-новому оформлять больничные листы. Меняется срок, на время которого можно будет открывать больничный , и схема его продления.
По-прежнему больничные листы можно будет открывать как в бумажном, так и в электронном виде. При этом продлевать бумажный больничный можно будет в электронном виде и, наоборот, срок электронного продлять на бумажном носителе. Для открытия бумажного больничного понадобится только паспорт, в случае с электронным — паспорт и СНИЛС. При этом оформить больничный в электронном виде медики могут только с личного согласия пациента.
Внесла свои коррективы и пандемия. Тем, кто находится на карантине, больничный будут открывать сразу на весь срок без необходимости продления. Тоже касается и больничных для детей до 7 лет, у которых на карантин закрывается группа в детском саду.
Больничный без ограничений по срокам полагается и родителям детей в возрасте от 7 до 15 лет, ранее он выдавался только на срок до 15 дней, а далее требовал продления.
«Кроме того, с помощью телемедицинских технологий все больничные листы теперь можно будет оформлять дистанционно», сообщает в своём инстаграм-аккаунте управление государственной службы Амурской области.
При обнаружении ошибки в оформленном больничном листе по новым правилам работодателю необходимо будет повторно отправить данные в ФСС, заверяя исправление электронной подписью.
Если в данный момент у вас уже открыт электронный больничный, всю информацию по нему можно узнать на портале Госуслуг в своём личном кабинете.
Между тем, выписывать больных коронавирусом сейчас разрешили раньше срока. Это также было сделано в связи с новыми правилами Минздрава.
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