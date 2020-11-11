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11ноября
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сегодня, 16:08 1

Благовещенка заплатила 40 тысяч рублей за ремонт, которого не было

Благовещенка заплатила 40 тысяч рублей за ремонт, которого не было
Фото: pixabay.com

В полицию Благовещенска с заявлением обратилась 48-летняя горожанка. Жительницу областного центра обманул строитель: с ним она договорилась о ремонте квартиры, внесла предоплату, а молодой человек перестал выходить на связь.

Женщина нашла телефон злоумышленника в интернете. На сайте объявлений мужчина предлагал услуги в сфере ремонтно-строительных работ. По телефону потерпевшая обговорила с исполнителем условия ремонта и перевела на его счёт около 30 тысяч рублей. Ещё 10 тысяч рублей она отдала незнакомцу при личной встрече.

Вскоре молодой человек перестал выходить на связь, дозвониться ему заказчица не смогла — его номер телефона оказался недоступен.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 26-летний благовещенец. Узнав, что его разыскивает полиция, парень сам пришёл в отделение и признался в содеянном. По словам благовещенца, он не собирался делать ремонт. Деньги, полученные от заказчицы, парень успел потратить.

По факту мошенничества следственный отдел возбудил уголовное дело. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает МВД Амурской области.

На прошлой неделе полицейские Благовещенска поймали подозреваемого в похищении аккумуляторных батарей. Он может быть причастен к серии из шести краж.

А в конце октября в Константиновском районе полицейские раскрыли кражу и вернули законному владельцу сою на 432 тысячи рублей.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Самозанятые по Амурски)

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