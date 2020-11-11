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11ноября
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сегодня, 14:53 0

Автобильярд на парковке: во Владивостоке обсуждают необычное ночное ДТП

Автобильярд на парковке: во Владивостоке обсуждают необычное ночное ДТП
Фото: @primorye_online

В популярном приморском паблике @primorye_online опубликовали видео ночного ДТП во Владивостоке. Столкновение двух автомобилей горожане обсудили в комментариях к публикации.

В объектив камеры попал хэтчбэк, который, проезжая мимо, столкнулся со стоящим на парковке Toyota Prius. Последний от несильного удара плавно проехал вперёд и остановился точно на парковочном месте. Автомобиль при этом врезался в бордюр.

Приморцы не оставили без внимания необычное ночное ДТП и активно обсудили происшествие в комментариях.

«На Тунгусской очень узкий двор, нормально он припарковался»; «На парковочку надо ставить, и не раскорячиваться. Владивосток такого не прощает»; «Да там слон мог проехать!»; «Благородненько подвинул»; «Бильярдист, наверное» — отметили подписчики паблика.

К счастью, в припаркованном авто не оказалось пассажиров. Однако, сам автомобиль, судя по фото, получил значительные повреждения заднего бампера.

В Благовещенске недавно тоже обсуждали «зрелищное» ДТП. 7 ноября на калининском кольце автомобиль такси, выезжая на развязку со стороны Игнатьевского шоссе, «споткнулся» о бордюр после заноса и «взлетел» в воздух. В аварии пострадала девушка-пассажир.

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#ДТП #происшествия

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