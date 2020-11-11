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Мост в Китай, ипотека под 2 % и льготные авиамаршруты: Александр Козлов подвёл итоги работы в Минвостокразвития

Мост в Китай, ипотека под 2 % и льготные авиамаршруты: Александр Козлов подвёл итоги работы в Минвостокразвития
Фото: minvr.gov.ru

Во вторник, 10 ноября, Александра Козлова депутаты Госдумы назначили министром природных ресурсов и экологии. До этого 2,5 года он занимал пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, перед уходом чиновник подвёл итоги работы.

Эти результаты опубликованы на сайте министерства в виде инфографики. Мы же выбрали топ-5 ключевых, на взгляд редакции Амур.инфо, достижений Александра Александровича:

1. В 2020 году закончили строительство автомобильного моста между Россией и Китаем, первого в своём роде;

2. Льготные авиаперелеты теперь доступны жителям Дальнего Востока круглый год. Право на субсидированные билеты получили многодетные семьи;

3. Дальневосточники получили возможность брать ипотеку под 2 %, по подсчётам министерства, более 12,7 тысячи человек воспользовались такой возможностью;

4. Утверждена Единая субсидия — выплаты из федерального бюджета, которые тратятся на социально важные объекты. С помощью субсидии 388 объектов построили и 294 модернизировали. Приобрели оборудование для 113 больниц, 127 ФАПов, 75 техникумов. Выдано 229 квартир для учителей и врачей.

5. С 2019 года семьи Дальнего Востока получают выплату — двойной прожиточный минимум на первого ребёнка. При рождении третьего и последующих детей, ежемесячную выплату платят до трёх лет. Семья с двумя и более детьми может взять ипотеку под 5 %.

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#Дальний Восток

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