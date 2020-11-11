Власти Хэйхэ намерены в 2021 году начать молодёжные обмены с Благовещенском

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На этой неделе между народным правительством Хэйхэ и администрацией Благовещенска в онлайн-формате состоялись переговоры, в ходе которых обсудили проекты для молодежи в научно-технической сфере. Совещание провели в видеоформате. Представители КНР заявили, что намерены уже в 2021 году наладить молодежные обмены с Благовещенском в рамках годов научно-технического и инновационного сотрудничества в Китае и России.

«Администрация Хэйхэ показала коллегам из Благовещенска свои центры научно-технического сотрудничества. В Хэйхэ отметили, что стороны должны более активно использовать возможности развития научно-технического сотрудничества для укрепления взаимных связей. И молодежные обмены в этой сфере — один из самых логичных шагов к укреплению взаимодействия между двумя городами в контексте перекрестных годов научно-технического и инновационного сотрудничества, которые отмечаются в России и в Китае в 2020 и 2021 годах», пишет китайский портал Вiang.ru.

На совещании отметили, что научно-технические центры в Хэйхэ и Благовещенске могут стать базами для обмена молодежи двух стран в этой сфере в 2021 году. Молодые люди из двух стран смогут ездить друг к другу, посещать научно-технические центры, знакомиться между собой и налаживать партнерские связи.

Ранее эксперт китайской компании U-Tour заявила, что взаимный обмен группами из России и Китая действительно может стать возможным в 2021 году и по предварительным расчётам начнёт восстанавливаться в районе будущего апреля.