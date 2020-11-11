Житель Омска выдавал себя за директора пиццерии и три месяца бесплатно делал заказы

С помощью записей камер видеонаблюдения был установлен подозреваемый, который пользовался промокодом. Им оказался 25-летний молодой человек кассирши из пиццерии.

В полиции парень сообщил, что часто заходит на работу к своей девушке. Однажды он стоял в очереди за директором пиццерии, и запомнил промокод, который тот назвал для получения бесплатного заказа.

Молодой человек стал пользоваться промокодом сам и покупал еду в течение трех месяцев. Всего он оформил заказов на сумму более 50 тыс. рублей.

По факту кражи на омича заведено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.