Житель Омска выдавал себя за директора пиццерии и три месяца бесплатно делал заказы
В полицию Омска обратился представитель сети пиццерий с заявлением, что промокод директора, который даёт стопроцентную скидку на заказы, используется третьими лицами, сообщает агенство Омск-информ.
С помощью записей камер видеонаблюдения был установлен подозреваемый, который пользовался промокодом. Им оказался 25-летний молодой человек кассирши из пиццерии.
В полиции парень сообщил, что часто заходит на работу к своей девушке. Однажды он стоял в очереди за директором пиццерии, и запомнил промокод, который тот назвал для получения бесплатного заказа.
Молодой человек стал пользоваться промокодом сам и покупал еду в течение трех месяцев. Всего он оформил заказов на сумму более 50 тыс. рублей.
По факту кражи на омича заведено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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