Ответственным дальневосточникам будет положен второй бесплатный гектар

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«Дальневосточный гектар» смогли получить уже более 86 тысяч человек. Оформить в аренду, а затем в собственность на одного человека ранее можно было только один участок. Но теперь, как сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, некоторым получателям дадут возможность оформить второй участок.

В интервью «Российской газете» полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, что «дальневосточный гектар» задумывался как инструмент экономической свободы.

— Что бы вы ни захотели — построить дом, создать пасеку или бизнес организовать, — без земли это невозможно. К сожалению, средний срок получения земельного участка в РФ исчисляется годами. Три-четыре года, по-разному люди мучаются. Для меня было принципиально важно — создать механизм, в рамках которого люди смогут получать участок за считаные дни. У нас сегодня этот срок колеблется от 32 до 34 дней. Это очень хороший результат. Это программа для экономически активных людей, готовых трудиться, брать на себя риски, строить дома, заводить семьи. Вот, чтобы эти люди не мыкались по куче чиновников, не собирали бумаги, а просто нажали кнопку, сформировали участок, отправили заявку и получили его сначала в аренду, а потом в собственность, — пояснил он в интервью.

По словам Юрия Трутнева, программа «дальневосточного гектара» его гордость. На данный момент им воспользовались уже 86,5 тысячи человек.

И сейчас программу планируют расширить.

— Михаил Мишустин в поездке на Дальний Восток дал такое поручение. Мы люди дисциплинированные, документы уже подготовлены. Те люди, которые получили один гектар, освоили его и нуждаются в следующем для развития своего проекта, будут иметь такую возможность, — заверил Юрий Трутнев в интервью для «Российской газеты».

В настоящий момент в Госдуме рассматривают и законопроект о досрочной передаче в собственность «дальневосточного гектара». В сентябре он был одобрен в первом чтении. Инициатива также принадлежала Михаилу Мишустину.