Что известно о спутнице Колтового, погибшей вместе с ним в авиакатастрофе

41-летний телеведущий на легкомоторном самолёте направлялся в Рыбинск. Во время полёта у Колтового возникли проблемы, он пытался сесть в районе посёлка Чкалово, но самолет потерпел крушение. По предварительным данным, причиной катастрофы стали проблемы с двигателем.

После аварии СМИ сообщали, что с ведущим летела его жена, но вскоре стало известно, что спутницей телеведущего была 33-летняя Наталья Климова. Что их связывало, пока неизвестно. У обоих погибших остались супруги и дети.

Наталья Климова была сотрудницей крупного банка, где сделала успешную карьеру. У неё был счастливый брак, в котором она родила двоих детей, старшему из которых сейчас пять лет.

Остаётся загадкой ее связь с Колтовым и что она делала в кабине самолёта. Возможно, завесу тайны приоткроют родные и друзья телеведущего.