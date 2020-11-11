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11ноября
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сегодня, 12:53 0

Что известно о спутнице Колтового, погибшей вместе с ним в авиакатастрофе

Что известно о спутнице Колтового, погибшей вместе с ним в авиакатастрофе
Фото: rabotnikitv.com

7 ноября в авиакатастрофе в Подмосковье погиб ведущий программы «Звезды сошлись» Александр Колтовой. Вместе с ним погибла его спутница Наталья Климова. «Экономика сегодня» рассказала, что известно о девушке.

41-летний телеведущий на легкомоторном самолёте направлялся в Рыбинск. Во время полёта у Колтового возникли проблемы, он пытался сесть в районе посёлка Чкалово, но самолет потерпел крушение. По предварительным данным, причиной катастрофы стали проблемы с двигателем.

После аварии СМИ сообщали, что с ведущим летела его жена, но вскоре стало известно, что спутницей телеведущего была 33-летняя Наталья Климова. Что их связывало, пока неизвестно. У обоих погибших остались супруги и дети.

Наталья Климова была сотрудницей крупного банка, где сделала успешную карьеру. У неё был счастливый брак, в котором она родила двоих детей, старшему из которых сейчас пять лет.

Остаётся загадкой ее связь с Колтовым и что она делала в кабине самолёта. Возможно, завесу тайны приоткроют родные и друзья телеведущего.

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#происшествия #СМИ

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