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Прокурор области проведёт личный приём для амурских предпринимателей

Прокурор области проведёт личный приём для амурских предпринимателей

Завтра, 12 ноября прокурор Амурской области Руслан Медведев проведёт личный приём для местных бизнесменов. Записаться на него предпринимателям нужно заранее.

– Кроме Руслана Фёдоровича на приёме поприсутствует уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Леонидович Белобородов. Приём состоится с 11:00 до 12:30 и пройдет с использованием доступных видов связи, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Записаться на приём предприниматели могут в прокураторе Амурской области: г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 37, кабинет 2 или по телефону: 8-4162-775005.

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