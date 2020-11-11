Прокурор области проведёт личный приём для амурских предпринимателей

Завтра, 12 ноября прокурор Амурской области Руслан Медведев проведёт личный приём для местных бизнесменов. Записаться на него предпринимателям нужно заранее.

– Кроме Руслана Фёдоровича на приёме поприсутствует уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Леонидович Белобородов. Приём состоится с 11:00 до 12:30 и пройдет с использованием доступных видов связи, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Записаться на приём предприниматели могут в прокураторе Амурской области: г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 37, кабинет 2 или по телефону: 8-4162-775005.