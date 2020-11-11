«Граница закрыта? Не слышали!»: на Амуре заметили плывущих в сторону Китая косуль (видео)

В китайских соцсетях популярность набирает видео, на котором видно, как две косули плывут по Амуру на льдине.

Видео опубликовал портал Вiang.ru со ссылкой на китайское издание «Цзиньжи Хэйхэ». На кадрах видно, как по пограничной реке на льдине плывут дикие животные, предположительно, косули. Автор видео, снимающий с берега, кричит: «Вы куда? В Хэйхэ поплыли?».

Как отмечает издание, в комментариях под видео в соцсетях китайские интернет-пользователи отметили внешнюю невозмутимость животных, которые выбрали довольно опасный способ передвижения по реке. Но, что с животными случилось дальше, не сообщается.

Сейчас по Амуру идет шуга, навигация между Хэйхэ и Благовещенском приостановлена с 6 ноября. Ожидается, что ледостав на Амуре начнется во второй половине ноября. А в декабре на приграничной реке планируют вновь установить понтонный мост и возобновить грузоперевозки между Благовещенском и Хэйхэ, которые на данный момент приостановлены.