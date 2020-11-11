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11ноября
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сегодня, 13:41 4

«Граница закрыта? Не слышали!»: на Амуре заметили плывущих в сторону Китая косуль (видео)

«Граница закрыта? Не слышали!»: на Амуре заметили плывущих в сторону Китая косуль (видео)
Фото: скриншот с видео

В китайских соцсетях популярность набирает видео, на котором видно, как две косули плывут по Амуру на льдине.

Видео опубликовал портал Вiang.ru со ссылкой на китайское издание «Цзиньжи Хэйхэ». На кадрах видно, как по пограничной реке на льдине плывут дикие животные, предположительно, косули. Автор видео, снимающий с берега, кричит: «Вы куда? В Хэйхэ поплыли?».

Как отмечает издание, в комментариях под видео в соцсетях китайские интернет-пользователи отметили внешнюю невозмутимость животных, которые выбрали довольно опасный способ передвижения по реке. Но, что с животными случилось дальше, не сообщается.

Сейчас по Амуру идет шуга, навигация между Хэйхэ и Благовещенском приостановлена с 6 ноября. Ожидается, что ледостав на Амуре начнется во второй половине ноября. А в декабре на приграничной реке планируют вновь установить понтонный мост и возобновить грузоперевозки между Благовещенском и Хэйхэ, которые на данный момент приостановлены.

Просмотров всего: 510

#Дальний Восток #животные #Китай

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    фигню всякую пишут-Форум где?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Сбежали туда, где Короны меньше))

  • Сладкий

    Сладкий
    1 час назад

    Даже дикие козлы отсюда сваливают..

  • retrogr

    retrogr
    17 минут назад

    ну да ,прикинули,налоги, ипотека,курс доллара- валим в китай

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